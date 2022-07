Pantanal: resumo da novela de 11 a 16 de julho

Nos próximos capítulos de Pantanal, o Velho do Rio diz a Juma que uma desgraça se abaterá sobre a casa de Tenório

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 10h08

Capítulo 91 - Segunda-feira, 11 de julho

José Leôncio desconfia de Marcelo, ao ver o interesse do rapaz por seus bois. Tadeu diz a Zefa que se casaria com a moça. Guta repreende Maria Bruaca, ao ver a mãe seduzindo os peões. Jove consegue tirar uma foto do Velho do Rio, e Juma alerta o rapaz. Filó supõe que Juma se sinta também atraída por José Lucas e comenta com José Leôncio. José Leôncio pede a José Lucas para tentar resolver o problema dele com Juma, para evitar que o filho vá embora da fazenda. Filó se nega a viajar de avião para comprar o vestido de noiva de Juma.

Capítulo 92 - Terça-feira, 12 de julho

Juma não demonstra nenhuma satisfação ao experimentar o vestido de noiva. Maria Bruaca sugere que Tenório contrate um peão para manter o gado na cerca. Jove esconde o filme onde está o registro do Velho do Rio, que fica decepcionado com a atitude do rapaz. O Velho do Rio comunica a Jove que ele nunca mais o verá. Nenhum dos peões de José Leôncio aceita trabalhar para Tenório. Maria Bruaca dorme com Alcides depois de ser expulsa do quarto por Tenório. Trindade diz a José Lucas que se o peão ganhar a sela do avô terá Juma em seus braços. O Velho do Rio avisa a Juma que ela está grávida.

Capítulo 93 - Quarta-feira, 13 de julho

Tadeu sente a agilidade de Jove ao apostar uma corrida com o irmão. Trindade diz a Tadeu que a sela de prata será de José Lucas. Mariana liga para Zaquieu a pedido de José Leôncio para que o fazendeiro peça desculpas pela maneira como o rapaz foi tratado pelos peões da fazenda. Tadeu beija Zefa. Tenório atira na sucuri, depois que a cobra tenta lhe dar o bote. Jove comemora notícia da gravidez dada por Juma. O Velho do Rio não consegue retirar a bala do tiro disparado por Tenório. Guta revela a Marcelo que não conseguiu esquecê-lo. Maria Bruaca diz a Zefa que não sabe mais viver sem Alcides. Uma pessoa se aproxima para salvar o Velho do Rio.

Capítulo 94 - Quinta-feira, 14 de julho

Eugênio acolhe o Velho do Rio em sua chalana. Muda pede a Tibério que mate Tenório, como condição para se casar com o peão. Marcelo pergunta a Tenório se ele é grileiro de terras. Roberto descobre na internet que Tenório lavou com sangue a morte dos pais. José Leôncio diz a José Lucas que dará ao filho uma de suas fazendas. Eugênio conhece Érica, e sugere que a jornalista se apresente a José Leôncio. Eugênio conta a Juma que esteve com o Velho do Rio em seus braços.

Capítulo 95 - Sexta-feira, 15 de julho

Juma deduz que o Velho do Rio esteve na tapera. Érica conhece José Lucas. Juma se sente culpada por não ter ajudado o Velho do Rio, e diz a Jove que não quer mais se casar com ele. José Lucas e Tadeu apresentam Érica para José Leôncio. Muda desiste da vingança. Mariana diz a José Leôncio que eles precisam fazer alguma coisa para que Jove e Juma deixem a tapera. José Lucas comenta com Trindade que se interessou por Érica. Marcelo pensa na possibilidade de Zuleica e seus irmãos virem para o Pantanal. O Velho do Rio diz a Juma que uma desgraça se abaterá sobre a casa de Tenório.

Capítulo 96 - Sábado, 16 de julho

Juma e o Velho do Rio conversam. Tenório se emociona com uma música tocada por Trindade. Juma decide morar com Jove na fazenda. Trindade sente que está perdendo Irma. Muda sugere que Filó aproveite o vigário para se casar com José Leôncio. Jove diz a Mariana e a José Leôncio que foi o Velho do Rio quem convenceu Juma a se casar. Jove conta ao pai que conseguiu fotografar o Velho do Rio. José Lucas sente ciúmes do entendimento entre Érica e Jove.