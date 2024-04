No Rancho Fundo: resumo da novela de 22 a 27 de abril

Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Quinota e Artur se beijam e ela se encanta com uma atitude do rapaz

Capítulo 07 - Segunda-feira, 22 de abril

Marcelo invade o quarto de Quinota. Zefa Leonel e Zé Beltino confrontam Marcelo. Para salvar o rapaz, Quinota inventa que pode estar grávida de Marcelo. Celso exige que Tobias faça algo sobre a permanência de Caridade em seu restaurante. Zefa Leonel pede que Padre Zezo case Quinota e Marcelo, para reparar a honra da filha. Quinota confessa a Padre Zezo que mentiu para Zefa Leonel, a fim de salvar a vida de Marcelo, e afirma que se apaixonou por outro homem. Dona Manuela é internada, e Artur se preocupa. Padre Zezo diz a Zefa Leonel que não casará Quinota e Marcelo. Dona Manuela acredita que Artur esteja apaixonado. Zé Beltino fica à espreita de Marcelo.

Capítulo 08 - Terça-feira, 23 de abril

Zé Beltino, Nastácio e Aldenor vão atrás de Marcelo no hotel. Quinota descreve para Benvinda e Margaridinha seus sentimentos por Artur. Dona Manuela afirma a Artur que ele parece amar Quinota de verdade. Zé Beltino, Nastácio e Aldenor levam Marcelo como refém até o rancho. Quinota ameaça a todos com a arma de Zefa Leonel, e exige que soltem Marcelo. Floro Borromeu chega à casa dos Leonel, anunciando uma notificação de sequestro. Ariosto não consegue aceitar a doença de Dona Manuela. Quinota aceita casar com Marcelo, mas o rapaz foge na hora da cerimônia.

Capítulo 09 - Quarta-feira, 24 de abril

Marcelo foge da cidade. Quinota se sente aliviada e é amparada pela mãe. Zefa Leonel conta que a família está falida. Artur procura por Marcelo. Deodora se insinua para Artur, e Vespertino sente ciúmes. Celso demite Caridade, que se revolta contra o hotel. Artur ajuda Caridade a voltar para casa, e os dois conversam sobre Quinota. Seu Tico Leonel apoia Quinota. Primo Cícero deduz que Artur estava seduzindo Caridade e ameaça o rapaz, quando Quinota reconhece o amado.

Capítulo 10 - Quinta-feira, 25 de abril

Caridade e Artur desfazem o mal-entendido com Primo Cícero, e todos oferecem um lanche ao rapaz. Seu Tico Leonel nota o interesse de Quinota por Artur. Caridade repreende Fé por falar mal de Quinota, e questiona seu noivado com Tobias. Esperança beija Nastácio, mas disfarça quando Zé Beltino chega. Tia Salete impede que Zefa Leonel venda sua aliança de casamento para comprar mantimentos para a família. Zefa Leonel afirma que voltará para o garimpo atrás da turmalina, e Seu Tico Leonel segue a esposa. Margaridinha e Benvinda armam uma confusão com os garimpeiros, e Artur ajuda Quinota. Artur e Quinota se beijam.

Capítulo 11 - Sexta-feira, 26 de abril

Quinota explica a Artur que seu noivo fugiu. Zé Beltino ameaça Artur. Seu Tico Leonel se desespera com o desmoronamento da gruta. Em Salvador, Blandina se irrita com o comportamento do marido de uma cliente. Zefa Leonel resgata Seu Tico Leonel debaixo das pedras da gruta. Quinota e a família tentam convencer Zefa Leonel a desistir de procurar a turmalina paraíba. Ariosto e Artur constatam que houve movimento na gruta azul. Blandina arma para o marido de sua cliente, mas acaba detida por extorsão. Dracena e Castorina tentam acalmar Blandina, que afirma que fugirá da cidade. Blandina conhece Marcelo e o rouba. Artur surpreende Quinota com flores.

Capítulo 12 - Sábado, 27 de abril

Quinota se encanta com a atitude de Artur. Artur alerta Floro Borromeu e Sabá Bodó para o perigo de novas atividades na gruta azul. Dona Manuela pede que Artur lhe conte sobre seu amor. Quinota percebe uma substância estranha na roupa de Zefa Leonel, que deduz que ainda há turmalina paraíba na gruta azul. Marcelo confronta Blandina e os dois se beijam. Zefa Leonel confessa que perdeu a bicicleta de Caridade, mas garante à prima que lhe comprará uma nova. Dona Manuela foge do hospital, e Quinota lhe oferece uma carona. Blandina e Marcelo armam para Gonçalves Dias.