No ar em Terra e Paixão, Maria Carolina Basilio celebra a parceria com Letícia Laranja

Em entrevista na CARAS Brasil, Maria Carolina Basilio, a Rosa de Terra e Paixão, revela curiosidades dos bastidores da novela das 9

A atriz Maria Carolina Basilio tem apenas 12 anos e já está brilhando em uma nova das 9 da Globo. Ela interpretar a personagem Rosa, filha de Flor (Letícia Laranja), na história de Walcyr Carrasco e está encantada com tudo o que aprende nos bastidores da trama. Em conversa com a CARAS Digital, ela contou sobre a parceria com a atriz que interpreta a mãe de sua personagem. “Nosso lanço de mãe e filha na novela é muito forte e na vida real também. Ela é muito divertida”, afirmou ela.

Além disso, a jovem atriz contou como é a sua rotina em um dia de gravação, o que tem de parecido com sua personagem e também falou sobre a atual trama de Rosa, que vai descobrir que é filha de Ademir (Charles Fricks). Confira a entrevista abaixo:

-Como foi entrar para o elenco de Terra e Paixão?

- Muito incrível! Estou amando fazer parte deste projeto com pessoas tão especiais e com tanta experiência! Nunca irei esquecer deste momento.

-O que você acha mais legal em interpretar a Rosa? Vocês têm algo de parecido?

- Adoro interpretar a Rosa pelo seu jeito doce, alegre. Ela é muito parecida comigo. Somos muito parecidas no aspecto de não aceitar a injustiça. Nós temos uma personalidade muito parecida, não aceitamos que falem mal de quem amamos, somos muito alegres, extrovertidas e amadas.

-Como você se preparou para interpretar a Rosa?

- Rosa é uma menina feliz e muito certa em suas decisões. Ela tem um senso de justiça muito forte. Minha preparação está sendo com a Tati Muniz que me ajuda muito na construção da personagem.

-Na novela, a Rosa vai descobrir que é filha do Ademir. Você já sabia que a novela ia por este caminho quando aceitou fazer a personagem? O que você acha sobre essa reviravolta na vida da Rosa?

- Eu não sabia, soube há pouco tempo. Fiquei muito feliz em saber que a Rosa vai vivenciar essa experiência incrível! Acredito que muita coisa legal vem por aí para a minha personagem. O Charles [Fricks - que interpreta o Ademir] é muito parceiro, um super ator e muito carinhoso comigo desde o primeiro dia que o conheci. Ele e a Lê [Leticia Laranja - intérprete da Flor] são muito incríveis! Essa nova fase está sendo muito importante pra mim como atriz. Terra e Paixão é uma novela com muitas surpresas, muitos mistérios. Vamos aguardar os próximos capítulos!

-Como é para você se assistir na TV? Você gosta de ver suas cenas?

- É uma mistura de alegria e um sentimento de emoção, por mais um sonho sendo realizado. Adoro assistir poque eu posso me avaliar, ver o que foi legal e sempre melhorar! E eu também amo ver as cenas do núcleo do Bar da Cândida.

-Como é a sua rotina em um dia de gravação?

- Chego nos estúdios Globo, coloco meu figurino e vou até a caracterização para fazer o cabelo. Depois, eu passo a cena com a minha preparadora Tati Muniz e espero até a hora de entrar em cena. Estou sempre me divertindo muito e aprendendo cada dia mais nos bastidores da novela.

-O que você mais acha legal e o mais difícil em atuar em uma novela das 9 da Globo?

- O mais legal é que muitas pessoas conseguem assistir à novela das 9 e temos uma visibilidade maior. Não vejo dificuldades. Quando fazemos algo que gostamos, tudo se torna prazeroso, divertido. Isso só facilita o nosso trabalho.

-Como é a sua relação com os outros atores da novela? De quem você é mais próxima nos bastidores da novela?

- Minha relação é de muito amor e aprendizado com todos do elenco, que me fazem rir, que brincam comigo e me ensinam diariamente. Fiquei muito próxima da Letícia Laranja, minha mãe em Terra e Paixão. Nosso laço de mãe e filha na novela é muito forte, de cumplicidade, e na vida real também. Nos tornamos muito amigas, trocamos muito sobre as cenas, conversamos sobre vários assuntos. Ela é muito divertida e desde o primeiro dia sempre foi muito atenciosa comigo.

-Qual foi a reação dos seus colegas de escola ao verem que você está na novela das 9?

- Eles ficaram felizes e curiosos pra saber como é gravar, como são os estúdios e o convívio com os atores.

-Você quer seguir a carreira de atriz quando crescer?

- Sim, é o meu sonho!

-Qual é o seu maior sonho hoje em dia?

- Protagonizar um projeto infanto juvenil.