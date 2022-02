Neném cai no plano de Paula em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Jogador Neném cai no plano de Paula na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 11h30

Dois dos protagonistas da novela Quanto Mais Vida, Melhor, irão se envolver em uma história irreal na obra de Mauro Wilson.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, o jogador de futebol Neném (Vladimir Brichta) cairá mesmo na armadilha de Paula (Giovanna Antonelli).

A famosa empresária inventará que está com uma doença grave e amolecerá bastante o coração do craque da trama das 19 horas, que topará se casar com ela.

Fora em Rose

Por conta da mentira de Paula, Neném se unirá com ela e deixará Rose (Bárbara Colen) sozinha na novela das sete, o que causará bastante confusão e aventuras na história.