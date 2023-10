Mulheres de Areia: Como a verdadeira Raquel vai reaparecer na história?

Ela está viva! Raquel é descoberta por outra personagem após ser dada como morta e planeja vingança na novela Mulheres de Areia

Na reprise da novela Mulheres de Areia, da Globo, o público acompanha as cenas em que Ruth (Gloria Pires) finge ser a sua irmã gêmea, Raquel (Gloria Pires), que foi dada como morta após um acidente de barco. Agora, a verdadeira Raquel vai mostrar que está viva e reaparecer.

Depois do acidente, Raquel não morreu. Ela conseguiu sobreviver e nadou até uma ilha deserta, onde ficou escondida. A verdade sobre ela será descoberta por sua mãe, Isaura (Laura Cardoso).

Fraca, Raquel se alimenta de restos de comidas de outras pessoas enquanto está sendo dada como morta pela família e Ruth assume o seu lugar. Um dia, ela encontra um jornal e descobre que Ruth assumiu o seu lugar e começa a planejar uma vingança.

Ela será descoberta por Isaura por acaso. Um dia, Isaura estará andando em uma praia quando Raquel vê a mãe e vai até ela, que leva um susto e desmaia. Assim, Isaura diz que a filha precisa reaparecer, mas ela decide ficar mais um tempo escondida para se vingar da irmã. Enquanto isso, Isaura faz visitas para a filha sem ninguém saber para levar comida para ela.

Atriz de Mulheres de Areia surge em evento

A atriz Alexia Dechamps, de 55 anos, fez uma rara aparição em público na noite de quarta-feira, 4, ao prestigiar uma sessão de cinema no Rio de Janeiro. Ela foi fotografada na entrada do evento com look descontraído, incluindo calça jeans, camiseta verde e óculos escuros.

A artista está longe da TV há alguns anos, desde que atuou em Verdades Secretas, de 2015, na Globo. Atualmente, ela pode ser vista na reprise da novela Mulheres de Areia, nas tardes da Globo, na qual interpretou a personagem Maria Helena quando tinha apenas 25 anos de idade.

Em sua longa carreira na TV, Alexia atuou em várias produções, como Pátria Minha, História de Amor, O Cravo e a Rosa, Malhação e Ti Ti Ti.

Recentemente, ela contou que sente falta de atuar em uma novela. “Sou um bichinho de novela, gosto muito, acho que a Rede Globo é a maior fábrica de novelas do mundo. Estou com saudade, amo trabalhar”, disse ela no site Gshow.