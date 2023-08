Maria Ceiça explica porque passou 23 anos longe da Globo: "Poucas oportunidades"

De volta às novelas Globo após 23 anos, Maria Ceiça conta detalhes do longo período em que passou na concorrência

A atriz Maria Ceiça já está se preparando para um novo desafio profissional. Ela foi escalada para atuar na próxima novela das 6 da Globo, a releitura de Elas Por Elas, e já está na fase de caracterização. Em conversa com a CARAS Digital, a estrela contou sobre o seu retorno às novelas da Globo após 23 anos longe desse tipo de projeto, já que sua última novela na Globo foi no ano 2000, quando fez Uga Uga. Além disso, ela relembrou o que fez nos últimos tempos em sua carreira e mostrou que teve muitos projetos de sucesso.

Para começar, ela contou que foi convidada por uma produtora de elenco da novela Elas Por Elas para voltar às novelas da Globo em um projeto desde o início das gravações e falou sobre a saudade que estava dos estúdios da emissora carioca. "Aceitei o convite com muita alegria. Já estava com muita saudade de fazer novela e o público sempre perguntando por que eu não estava na TV [risos]", disse ela, que ainda explicou o motivo para ter ficado tanto tempo sem fazer uma novela inteira na Globo.

"A princípio eu estava contratada da Record, fiquei 10 anos lá, fiz algumas novelas de sucesso por lá. Quando terminou meu contrato, fiz cinema, teatro. Neste tempo, eu comecei a sentir na pele a questão do "etarismo". Poucas oportunidades para uma atriz negra e da minha idade de ter bons personagens...", refletiu.

Ao pensar no mercado artístico nestes últimos 23 anos, ela contou que vê muitas mudanças no seu ofício. "Mudanças substanciais. A começar pela inserção de atores e atrizes negras das mais diversas matizes de cor em cena e fazendo parte de toda a produção, na direção, roteiros, etc...", disse ela, que ainda avaliou as mudanças em sua própria vida. "Além de ficar mais velha [risos], nada mudou. A alegria e a vontade de trabalhar, os sonhos, a possibilidade de, com o meu trabalho, fazer as pessoas felizes continuam pulsando em mim", declarou.

E a carreira dela foi agitada das duas últimas décadas, com projetos na TV, nos palcos e no streaming! "Na Record fiz algumas novelas de sucesso. Sou muito grata pelo período que estive lá. Na Globo, fiz uma participação na série 'Vicky e a Musa', na novela 'Travessia' e este ano fiz a primeira temporada da série 'Verônika', peli Globoplay", afirmou ela, e completou: "Sempre estive ligada a bons projetos: fiz cinema, atuei no teatro, viajei para a França com o espetáculo 'As Comadres', com a supervisão de Ariane Mnouchkine, diretora do Théâtre du Soleil. A experiência com a diretora Ariane Mnouchkine resgatou em mim a autoestima, o compromisso com a arte que de certa forma, ficaram abalados, pelos últimos tempos difíceis que todos nós ultrapassamos. Fizemos uma temporada linda por lá e com muito sucesso".

Mesmo depois de ter circulado bastante pelos diferentes formatos de audiovisual, ela gosta de retornar às novelas de tempos em tempos. "Adoro fazer novela do início ao final, justamente pela oportunidade de viver uma história completa dentro da trama, bem como em streaming e cinema. Sou apaixonada pelo cinema. O teatro pra mim é o lugar que sempre volto, é sempre a afirmação de minha escolha, da minha profissão", contou ela, que está apaixonada pela sua nova personagem na novela Elas Por Elas. "É uma personagem alto astral, solar, com bom humor e que tem uma família para cuidar e tem história", disse ela, que ainda não pode revelar muito do que vem por aí.

Além de estar na novela, Maria Ceiça continua com a sua carreira como cantora e não pretende abandonar os palcos. "A música sempre permeou a minha carreira de atriz. Na novela 'Fera Ferida', gravei, no disco e no CD da novela, a trilha sonora da minha personagem rainha da irmandade, chamada 'Engracia'. No filme 'Cruz e Souza', de Sylvio Back, eu canto em cena... Além de shows e musicais no teatro. Neste momento, estou gravando um álbum que está me impulsionando para mais um projeto. Cantar e atuar me deixam muito feliz", finalizou.

Saiba mais sobre o remake de Elas Por Elas

A novela Elas Por Elas é uma releitura da trama escrita por Cassiano Gabus Mendes na década de 1980. O remake é feito por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Amora Mautner e direção de gênero de José Luiz Villamarim.

A história vira em torno de um grupo de sete jovens que se conheceram em um curso de inglês. Elas ficaram muito amigas e dividiram vários momentos da vida, mas romperam a convivência após um fim de semana na praia. Anos mais tarde, elas se reencontram com as vidas transformadas. Lara (Deborah Secco) decide reunir o seu antigo grupo de amigas: Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Atriz ainda não confirmada) e Carol (Karine Teles). No entanto, o reencontro delas vai resgatar mágoas e conflitos do passado.