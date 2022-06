Marcos Palmeira mostra os bastidores da novela Pantanal

Marcos Palmeira surge com Lucas Leto e Murilo Benício nos bastidores de gravação ao ar livre da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 18h52

O ator Marcos Palmeira encantou seus seguidores ao mostrar novas fotos nos bastidores das gravações do remake da novela Pantanal, da Globo. Nesta terça-feira, 7, ele revelou alguns flagras feitos entre uma cena e outra com os atores Lucas Leto e Murilo Benício.

Nas imagens, os três artistas apareceram ensaiando uma cena ao ar livre na fazenda. “Zé Leôncio, Marcelo e Tenório. Araaa! Tem novidade à vista em Pantanal”, disse ele na legenda.

Os próximos capítulos da novela Pantanal

Vale lembrar que o ator Lucas Leto aparecerá em novas cenas em breve. Na trama, ele interpreta Marcelo, filho de Zuleika (Aline Borges) e Tenório (Murilo Benício). No início da novela, ele apareceu em cenas com Guta (Julia Dalavia), quando os tiveram um romance quando ela morava em São Paulo. Porém, ela descobriu que eles são, supostamente, irmãos e decidiu voltar para a fazenda do pai no pantanal.

Nos próximos capítulos da novela, Tenório leva sua segunda família – que é Zuleika e os três filhos – para viver na fazenda junto com sua primeira família – que é Maria e a filha, Guta. Lá, Guta e Marcelo vão se reaproximar e ela até vai engravidar dele. Com isso, Zuleika revela que Marcelo não é filho biológico de Tenório.