Pantanal: Guta vai engravidar. Saiba quem é o pai do bebê!

Guta se desespera ao descobrir que está grávida e pensa em fugir de casa na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 08h53

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Guta (Julia Dalavia) vai descobrir que está grávida. A cena acontecerá mais para a frente na trama, após Tenório (Murilo Benício) tomar uma decisão radical sobre sua família. Isso mudará o destino de Guta.

Nas cenas, Tenório decide levar sua segunda família para viver na casa de sua primeira família no pantanal. Ele tomará a decisão ao descobrir que foi traído por Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e decide reunir as duas famílias. Isso fará com que Guta volte a se aproximar de Marcelo (Lucas Leto), que é, supostamente, seu irmão por parte de pai.

Guta decide fugir de casa na novela Pantanal

Guta e Marcelo vão se envolvem e acabam vivendo um romance. Então, ela engravida e fica desesperada. Tanto que a jovem pensa em fugir do pantanal para criar o filho longe da família.

Porém, Marcelo não apoia a decisão dela e faz de tudo para fazê-la mudar de ideia, já que ele não concorda que fugir seja a melhor solução.

No entanto, Guta não sabe que Marcelo não é seu irmão. Depois que a gravidez for revelada, Zuleica (Aline Borges) decide revelar que Marcelo não é filho de Tenório. Assim, os dois jovens poderão viver o amor deles sem culpa.