Ludmila Dayer revela motivo para não querer voltar a fazer novelas; saiba qual

Em entrevista a Revista CARAS, Ludmila Dayer abre o coração sobre trabalhar em novelas. Desde 2006, ela mora nos Estados Unidos, onde abriu uma produtora

Ludmila Dayer (40) ficou mais popularmente conhecida quando deu vida a “ninfa bebê” Danielle Meira, namorada de Giovanni Improtta (José Wilker) em Senhora do Destino (2004), de Aguinaldo Silva (80). Morando nos Estados Unidos desde 2006, onde abriu uma produtora de conteúdo multimídia, a atriz abre o coração em entrevista a Revista CARAS e confessa que não pretende mais fazer novelas.

A artista, que começou a atuar aos 10 anos, no filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Carmurati (63), confessa: “Não consigo imaginar outra coisa no momento. A minha vida é aqui nos Estados Unidos, a minha produtora é aqui, família aqui, não tem a menor possibilidade de eu voltar para o Brasil para fazer novela. Cinema é diferente, né? Que pode ser uma coisa mais rápida. Quero continuar dirigindo e produzindo”, afirma.

Porém, a artista confessa o enorme carinho que tem pelos trabalhos em telenovelas. “É um trabalho que me dediquei desde criança. Atuo desde os 10 anos. Tudo o que fiz, coloquei tanto amor. Acho que as pessoas conseguiram perceber isso, porque sentem falta (de Ludmila atuando na televisão), porque acho que teve muita verdade nesse meu processo de atuação. Então, fico muito lisonjeada toda vez que escuto um elogio. É muito bom quando você faz uma coisa com tanta dedicação. Você sempre escuta as pessoas falando sobre, mesmo depois de tantos anos. É muito legal, fico muito agradecida”, comemora.

ESCLEROSE MÚLTIPLA

Em 2023, Ludmila Dayer revelou, por meio das redes sociais, que tinha sido diagnosticada com esclerose múltipla, dois anos antes. Após descobrir a doença, ela contou que passou a se isolar e acabou perdendo o ânimo para coisas básicas do dia a dia.

“Por conta da minha saúde, tive que me desconectar de alguns hábitos relacionados à vaidade para proteger meu corpo de toxinas. E, ao mesmo tempo, não tinha forças pra sair de casa, que dirá me arrumar”, escreveu ela, na época.

“Esse casulo foi extremamente importante para meu autoconhecimento e melhora, mas sair dele é tão importante quanto. Como uma borboleta! Eu nunca desisti de mim. E é incrível como as coisas vão se encaixando no tempo certo. Elas vão se reestruturando”, completou.