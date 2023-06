Lilian Blanc vira destaque em Romeu e Julieta e vibra com representatividade

Em entrevista à CARAS, Lilian Blanc revelou bastidores de sua participação na novela A Infância de Romeu e Julieta

Depois de alguns meses longe da telinha do SBT, a atriz Lilian Blanc (73) estará de volta para um participação especial na novela A Infância de Romeu e Julieta. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista comentou um pouco dos bastidores da trama.

A atriz voltará a encarnar a personagem Dona Branca em dois capítulos da nova trama infantil do SBT. Segundo Lilian, foi uma honra receber o convite e representar todo o elenco de As Aventuras de Poliana.

"Eu achei a ideia do Rica [Ricardo Mantoanelli- diretor-geral de teledramaturgia] genial! Quando ele me convidou, eu fiquei muito feliz. Eu falei para ele: “serão todos os personagens de Poliana Moça?”. Ele disse que era só eu. Então, foi uma honra tão grande, vocês não imaginam a honra que eu sinto. É um prazer tão grande! Quando ele me falou eu fiquei muito feliz que essa personagem ia fazer uma ligação entre uma novela e outra. A ideia é muito boa", declarou.

Ela ainda comentou sobre a renovação do cast da emissora, que conta com carinhas novas na novela. "Eu não conhecia ninguém desse elenco, eu só conhecia de vista. A única pessoa que eu conheço muito bem desse elenco, no qual eu trabalhei 10 anos, mas no teatro, é o Guilherme Sant’Anna, que faz o papel do Leandro Monteiro ", disse.

"Eu percebi que são crianças tão bonitinhas, eles são engraçados e responsáveis, assim como as crianças do ‘Carrossel’ e ‘As Aventuras de Poliana’, que foram crescendo ao longo da novela. Mas é um elenco muito simpático e muito gostoso de trabalhar também", completou.

Em A Infância de Romeu e Julieta, Branca aparece para fazer uma visita a sua prima e elas acabam conversando um pouco sobre temas que aconteceram nas duas tramas do SBT. A partir desse encontro, o público poderá saber um pouco do que também aconteceu com Antônio (Jitman Vibranovski) e Nanci (Rafaela Ferreira) depois de Poliana Moça.

Lilian Blanc em A Infância de Romeu e Julieta (Foto: SBT)

REPRESENTATIVIDADE

Lilian Blanc não nega que está mega feliz com a repercussão de seu trabalho no SBT. A artista, que tem mais de 20 anos de carreira, disse que passou a receber um enorme carinho do público de Poliana Moça.

A atriz lembrou que sua personagem foi importante para trazer representatividade para pessoas da terceira idade, que poucas vezes têm tramas desenvolvidas e com um olhar diverso.

"Tive muitos momentos na Dona Branca que pessoas vinham me dizer que graças a Branca que a avó começou a mexer no computador, que graças a Dona Branca a avó começou a se interessar por outras coisas, mudar o cabelo, sair para vida, conviver, porque muitas pessoas de idade ficam em casa, borocoxô, eu acho que isso ajudou muito as pessoas e nosso intuito na vida é esse", disse ela, que reforçou o prazer de seu ofício: "O ator quer deixar esse legado de mostrar para as pessoas o lado bom e ruim da vida e isso é uma escolha".