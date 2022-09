José Loreto revela quais são os três grupos de WhatsApp da novela Pantanal

Renata Capucci conversa com o elenco da novela Pantanal na reta final das gravações para o Fantástico e descobre o que rola nos grupos de WhatsApp dos bastidores

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 14h00

No próximo domingo, 2, o programa Fantástico, da Globo, vai exibir uma reportagem especial sobre os bastidores das gravações da reta final da novela Pantanal. A repórter Renata Capucci conversou com o elenco e acompanhou a animação nos últimos dias de estúdio do elenco.

Inclusive, a repórter conversou com José Loreto e descobriu que existem três grupos de WhatsApp com o elenco e a equipe da novela. “Segundo o Loreto, um grupo é o de trabalho, que reúne a produção, elenco e direção; o segundo é o Pantalounge, que reúne uma galera que ficou muito unida desde os meses passados no Pantanal; e tem ainda o Pantalovers, do povo que gosta mesmo é de festa”, declarou ela.

Além disso, Capucci gravou com Dira Paes na cozinha da Filó na casa de José Leôncio e também descobriu onde Marcos Palmeira guarda seu celular na hora da gravação.

Vale lembrar que a novela Pantanal chega ao fim no dia 7 de outubro e será substituída por Travessia, de Gloria Perez.

Confira as fotos dos bastidores da gravação da reportagem do Fantástico:

Fotos: Globo / Divulgação

