José Loreto comenta polêmica com Latino sobre inspiração de personagem decadente

Ator José Loreto comentou que se inspirou somente na musicalidade e carisma de Latino e não no status de carreira

O ator José loreto falou novamente sobre a polêmica envolvendo Latino. Isso porque ao interpretar um cantor decadente, ele afirmou que se inspirou em Latino, o que não caiu bem.

Na última sexta-feira, 6, na coletiva de imprensa de "Vai na Fé" o ator explicou que usou somente a musicalidade do cantor de "Festa no Apê", mas que em nenhum momento relacionou o status da carreira do personagem com a de Latino.

"Uma vez eu fui falar disso e pegaram a manchete. Como se [Latino] fosse decadente", começou ele. "Para compor a musicalidade e o carisma, bebi em várias fontes. É uma colcha de retalhos. Vou usar a meu favor a sensualidade do Magal. Muitas das minhas referências também vieram do Latino. Ele tem a música “Renata ingrata”, e meu personagem tem “Joana safadinha”. Ele canta “Festa no apê”; e Lui, “Balada lá em casa”. Também vi Luan Santana, a série do Luis Miguel. Ricky Martin também é uma grande referência!", contou sobre o personagem que estreia no dia 16.

"Esse cara é um artista que ficou com músicas de 20 anos atrás, não se renovou, não se reciclou e parou no tempo. Hoje, ele faz shows em teatros pequenos e tem dificuldade para lotar. Eu falo que o Lui é decadente porque decaiu na carreira", conta mais sobre o novo projeto.

Confira post de José Loreto: