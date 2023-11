A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 20 a 24 de novembro

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Bassânio fica livre da prisão

Capítulo 141, segunda-feira, 20 de novembro

Mariana entrega uma bota deixada no Armazém para o delegado, alertando que Bassânio estava de tênis no dia do assalto; o delegado explica que Bassânio foi preso em flagrante e que a bota não é uma grande prova para inocentá-lo. Mariana visita Bassânio no presídio; ele alega que é inocente. Mariana se emociona com Bassânio e diz que não vai desistir dele, afinal, ela já esteve em uma situação semelhante. Despercebidos, Romeu e Julieta encontram Basílio na antiga barraca de Bassânio, comprovando que Bassânio falava a verdade sobre o irmão gêmeo. Hélio comenta com as crianças do CEC sobre o acampamento e a proposta de união do Lado Torre e Lado Vila. Julieta notifica Mariana, Daniel e Amanda sobre o paradeiro de Basílio. Basílio invade o esconderijo do Pedalzera, ele se passa por Bassânio e diz que agora é o novo líder das crianças. Pórcia visita Bassânio no presídio; ele declara que o irmão Basílio é o criminoso da história. Um homem misterioso aparece no Armazém e faz diversas perguntas do estabelecimento para Mariana.

Capítulo 142, terça-feira, 21 de novembro

Leandro aceita a proposta do acampamento, mas manda Enzo zelar e oferecer segurança aos netos. Alex pede conselho para Karen a respeito da Lívia; Karen mente e sugere que Alex despreze Lívia que, dessa forma, a irmã corre atrás dele. Glaucia nota Vera toda produzida saindo mais cedo do Monter Mercado e desconfia de traição no relacionamento com Bernardo. O homem misterioso pergunta para Mariana quantas pessoas trabalham no Armazém; ele paga a conta e vai embora. No Boulevard Verona, Basílio obriga Muke e Trapaça distraírem o segurança para ele agir em uma joalheria em plena luz do dia. Telma comenta com Karen e Lívia que está apertada financeiramente e que só pode pagar para uma ir ao acampamento. Mauro libera Alex a ir ao acampamento; Ian quer ir junto para colocar em prática toda sua técnica de escoteiro. Em conversa com Bernardo, Glaucia insinua que Vera está traindo o casamento com o irmão. Mariana percebe que está sendo seguida pelo homem misterioso e pede socorro na academia de Mauro. Vitor solicita aumento para Glaucia e chantageia a patroa com um segredo. Basílio diz à gangue Pedalzera para pegar comida no Monter Mercado. Romeu, Julieta, Nando e Lívia vão até a barraca de Bassânio em busca de alguma prova para inocentar o amigo. Mariana toma coragem e confronta o homem misterioso.

Capítulo 143, quarta-feira, 22 de novembro

Após Mariana ameaçar com uma denúncia, o homem misterioso revela que é um detetive e que foi contratado pela família Monteiro para ver se Mariana estava envolvida com o golpista Simão. O admirador secreto de Clara deixa uma carta dentro da estufa de Clara; ela fica assustada e se pergunta como ele conseguiu entrar na sua casa. No Monter Mercado, Pórcia impede os membros do Pedalzera de pegarem comida e eles acabam pagando pelos itens. Vera nega traição a Bernardo e diz que se tivesse acontecendo algo, ela falaria para ele. Daniel tem um encontro com Domitila, eles passeiam pelo Lado Torre. Furiosa, Mariana vai até o Monter Mercado e pergunta o motivo de Vera colocar um detetive atrás dela; Vera nega envolvimento. Basílio fica irritado que o Pedalzera trouxe pouca comida. Glaucia e Fred foram os responsáveis pela contratação do detetive; o casal fica bravo com o rapaz por revelar a identidade à Mariana. O detetive declara para Glaucia e Fred que Mariana não está ligada ao golpista. Sem serem identificados, os membros do Pedalzera deixam um bilhete para a Pórcia alertando que o Monter Mercado vai ser roubado; Pórcia fica assustada e mostra para Glaucia, que desmerece pela escrita ser letra de criança. Julieta, Romeu, Nando e Lívia tentam provar a inocência de Bassânio ao delegado. Domitila fala para Daniel que no restaurante dele falta alma, que precisa de um novo nome. Os jovens do Lado Vila e Lado Torre armam planos para se vingarem um do outro no acampamento. Pórcia mostra o bilhete para Vitor, que acha que pode ser um herói se avisar à Vera.

Capítulo 144, quinta-feira, 23 de novembro

Vitor alerta Vera sobre um possível roubo no Monter Mercado. Lívia e Karen tiram no Cara ou Coroa para ver quem vai ao acampamento e Karen vence. Na calada da noite, Basílio desliga o quadro de energia do Monter Mercado e invade o estabelecimento. A polícia cerca o local e prende o criminoso. Bernardo, Vera, Vitor e Pórcia acompanham o crime de perto e ficam impressionados com a semelhança de Basílio comparado ao Bassânio. Vitor volta para casa, conta para família o que aconteceu e se vangloria por atitude. Bassânio fica cara a cara com Basílio; eles trocam de lugar na cela. Bassânio diz que ama Basílio, mas o irmão criminoso manda ele ir embora. Daniel recebe Bassânio na saída do presídio e pede desculpa por não acreditar nele antes. Bassânio volta a trabalhar no Armazém. Julieta abraça Bassânio, ela conta que Romeu e vários amigos ajudaram a provar a inocência dele. Bernardo quer deixar Romeu ir ao acampamento, mas Vera acha perigoso.

Capítulo 145, sexta-feira, 24 de novembro

Glaucia encontra com Vitor na piscina do Residencial Verona e fica brava, alegando que nem ele e nem Pórcia podem frequentar o lugar; Vitor diz que Pórcia mora no condomínio e pede para Glaucia ir embora, já que ele sabe de um segredo dela. Pedalzera descobre que os moradores do bairro desejam saber quem foi o autor do bilhete. Lívia conta aos amigos que não tem dinheiro para ir ao acampamento, mas eles querem ajudar. No CEC, Telma agradece às crianças pela criação da vaquinha para Lívia ir ao acampamento; Alex escuta que Lívia não vai à viagem. Daniel sugere novos nomes ao restaurante para Amanda e Mariana. Alex pede ajuda para Mauro completar o restante da vaquinha, ele topa, mas pede para Alex não revelar que eles vão ajudar a Lívia. Mais tarde, Pórcia sai correndo para abraçar Bassânio. Hélio fala para Lívia que alguém financiou a viagem dela e que ela vai; Lívia quer saber quem ajudou, mas Hélio diz que não tem permissão para falar. Sofia chama Téo para sair e pergunta o motivo dele ter terminado com Lívia no passado. Patrick conta aos amigos que comprou um óleo essencial para atrair mosquitos no acampamento e que deseja aprontar com o Lado Torre. Trapaça consegue ver o Leon pela primeira vez.