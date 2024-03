Fuzuê: Quem é o pai do filho da Soraya? Fãs aprovaram!

O segredo da paternidade do filho da personagem Soraya foi guardado até o último capítulo da novela Fuzuê. Saiba quem é!

No último capítulo da novela Fuzuê, da Globo, os telespectadores descobriram quem é o pai do filho da personagem Soraya (Heslaine Vieira). Nas últimas semanas da novela, ela se dividiu entre dois amores: Francisco (Michel Joelsas) e Merreca (Ruan Aguiar). Então, ela engravidou e não tinha certeza sobre quem é o pai do bebê.

No último capítulo, o mistério foi revelado. Soraya deu à luz um menino. Algum tempo depois, ela apareceu na frente da penitenciária com o bebê para aguardar a libertação de Merreca. Lá, ela contou que Merreca é o pai do seu filho.

Os dois protagonizaram uma cena encantadora com o bebê no colo e os fãs aprovaram a sequência. Nas redes sociais, os internautas elogiaram o final dos personagens. "Gostei do filho de Soraya ser do Merreca. Eles têm a história deles desde a infância. Que Francisco tenha um final feliz também", disse um internauta. "As primeiras pessoas que o Merreca viu quando saiu da prisão: Soraya a mulher da vida dele e o filhinho deles e que cena mais linda viu", afirmou outro. "Eu amo merreca e soraya e o bebê deles. QUE CENA LINDA, esse era o final que a gente queriaaaaa", afirmou mais um.

Saiba como será a morte de Venâncio em Renascer

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, o público vai se despedir de José Venâncio (Rodrigo Simas). O rapaz vai morrer de forma trágica e deixará uma disputa entre Buba (Gabriela Medeiros) e Eliana (Sophie Charlotte).

Nas cenas, José Venâncio estará à caminho da fazenda do pai junto com o irmão João Pedro (Juan Paiva) quando o carro deles é atingido por vários tiros. Um dos disparos atinge Venâncio, que não resiste e morre.

A morte dele acontece antes que ele possa contar para o pai que está apaixonado por uma mulher trans, Buba, e que eles querem adotar o filho de Teca, que não é filho biológico dele. Com isso, essa história vai cair no colo do fazendeiro mais para a frente.

Vale lembrar que, na primeira versão da novela, José Venâncio morreu por acidente. A emboscada não era para ele, mas para o seu pai. Na versão original, Teodoro - que, na segunda versão, se chama Egídio - armou uma tocaia para tentar tirar a vida de José Inocêncio. Porém, ele acabou se confundindo e acertou o filho dele. Na hora em que recebeu a notícia da morte do filho, o fazendeiro logo percebeu que a morte do herdeiro foi um engano, já que os tiros eram para ele.

O autor Bruno Luperi, que é o responsável pela segunda versão da novela, já contou que vai manter a morte de Venâncio no roteiro. “Na versão original, eu tinha cinco anos. Fiquei indignado com meu avô na morte do Venâncio: ‘Por que você matou ele?’. Hoje, com a experiência que tenho, eu entendo o que aconteceu. Tem uma história maior sendo contada”, disse ele antes da estreia da novela ao Jornal O Globo.