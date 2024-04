Elas Por Elas: Saiba como será a última cena da novela

Remake da novela Elas Por Elas chega ao fim nesta sexta-feira, 12, e a última cena promete encantar os telespectadores

O remake da novela Elas Por Elas, da Globo, chega ao fim na noite desta sexta-feira, 12, e a última cena promete encantar os telespectadores. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, as protagonistas devem aparecer com maquiagem para ficarem mais velhas.

No final da história, a novela vai ter uma passagem de tempo de mais 25 anos. Então, as amigas vão se reencontrar quanto tiverem 70 anos de idade. Lara (Deborah Secco), Adriana (Thalita Carauta), Natália (Mariana Santos), Taís (Késia), Renée (Maria Clara Spinelli), Carol (Karine Teles) e Helena (Isabel Teixeira) vão celebrar a amizade em um reencontro para se atualizarem sobre o que aconteceu na vida delas nos últimos tempos.

Helena vai aparecer em uma cadeira de rodas e quase surda. Então, as outras fazem um brinde e contam as novidades. Inclusive, Mário (Lázaro Ramos) também surge no reencontro.

O que mais vai acontecer no último capítulo de Elas Por Elas?

No último capítulo da novela Elas Por Elas, Helena surta ao perceber que matou o próprio pai e é internada em uma clínica psiquiátrica. O vilão Roberto será preso pela morte de Átila e outros crimes.

Natália e Carol oficializam a união e ficam felizes. E o bebê de Isis e Giovanni vai nascer. Além disso, Cris vai ter um final feliz e ficará longe de confusões.