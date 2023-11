Elas Por Elas: resumo da novela de 20 a 25 de novembro

Nos próximos capítulos da novela Elas Por Elas, Helena apresenta uma prova contra Jonas

Capítulo 48 - Segunda-feira, 20 de novembro

Mário vai ao encontro de Edu no hospital e se preocupa com o estado de Érica. Taís conta para Renée do acidente. Helena reclama da presença de Ísis em sua casa. Ulisses chama Natália para fotografar o projeto na faculdade. Ísis enfrenta Helena. Míriam perturba Sérgio. Mário confessa para Edu seu amor por Érica. Lara insiste para Taís contar quem é o pai do filho que ela está esperando. Márcia se decepciona por não falar com Vic. Renée e Vic culpam Edu pelo acidente de Érica. Wanda aceita que Natália fotografe o projeto. Lara conclui que está apaixonada por Mário.

Capítulo 49 - Terça-feira, 21 de novembro

Raquel e Evilásio consolam Mário. Míriam tenta se aproximar de Helena. Adriana repreende Jonas por tomar decisões sem consultá-la. Lara conversa com Nice sobre Mário. Cris ajuda Renée e Vic com uma encomenda. Natália questiona Jonas sobre a foto de Helena e Bruno. Yeda termina o namoro com Aramis. Adriana e Jonas se reconciliam. Lara não consegue se declarar para Mário. Sérgio teme pela felicidade de Giovanni e Ísis. Jonas fala animado com Adriana que ele estará divorciado de Helena ao final da audiência. Pedro chega de viagem e procura Taís.

Capítulo 50 - Quarta-feira, 22 de novembro

Pedro afirma para Taís que assumirá seu filho, e os dois reatam. Edu sofre ao ver Érica no hospital, e promete a Renée que mudará seu comportamento. Mário revela a Lara que descobriu outras amantes de Átila. Carol incentiva Natália a fazer uma exposição com suas fotos. Sérgio conforta Ísis, que sofre ao perder um cão. Eugênia apresenta Márcia/Susana para Vic, e as duas se entendem. Aramis pede demissão do escritório. Danilo tenta convencer Míriam a se afastar de Sérgio. Durante audiência do divórcio, Helena apresenta uma prova contra Jonas.

Capítulo 51 - Quinta-feira, 23 de novembro

Jonas se revolta contra a armação de Helena e Roberto. Vic vai à casa de Márcia/Susana, que sonda sobre a vida dos filhos. Natália se incomoda com a mudança de Taís e o bebê para sua casa. Taís confessa a Raquel que era amante de Átila. Helena tenta colocar Giovanni contra Jonas. Mário visita Érica e conforta Edu. Natália fotografa um casal de namorados, e não percebe quando sua bolsa é furtada. Márcia afirma a Eugênia que se revelará a Vic e Tony. Aramis pede que Yeda respeite sua decisão. Cris e Tony ficam juntos.

Capítulo 52 - Sexta-feira, 24 de novembro

Tony confessa seu interesse real em Cris, e questiona os sentimentos da jovem. Sérgio afirma que Helena deve estar ao lado de Giovanni na empresa. Adriana convida Jonas para morar com ela. Roberto pede que Vilma consiga uma cópia do processo das modelos, conduzido por Lara. Márcia/Susana acompanha Vic ao shopping. Taís acompanha Mário e Lara ao encontro com as amantes de Átila. Giovanni tem uma crise de ansiedade durante uma reunião. Helena repreende Giovanni por ter recusado um acordo milionário para a empresa.

Capítulo 53 - Sábado, 25 de novembro

Helena é rude com Giovanni, que se surpreende com as palavras da mãe. Jonas e Adriana pedem ajuda a Lara contra a armação de Roberto e Helena. Ísis se preocupa quando Giovanni não atende seu telefonema. Márcia/Susana disfarça quando Vic a questiona como ela sabe a história de sua família. Roberto planeja sabotar o processo de Lara. Todos se preocupam com o sumiço de Giovanni. Mário flagra Roberto com Vilma em um restaurante. Carlinhos leva Ísis até Giovanni, que havia se escondido no abrigo de animais. Érica abre os olhos, e Edu e Yeda se surpreendem.