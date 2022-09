Dira Paes mostra bastidores de cena de casamento de Filó, sua personagem em Pantanal

Atriz Dira Paes aparece se preparando para cena de casamento em novela das nove

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 20h59

Nesta segunda-feira, 26, a atriz Dira Paes (53) compartilhou em suas redes sociais algumas imagens dos bastidores da novela das nove, Pantanal. Nas fotos, a atriz que vive Filó mostrou a preparação para a cena de casamento da personagem.

Na legenda, Dira escreveu: “Todo mundo espera muitos casamentos em final de novela, né?! Filó mais ainda... Muitas emoções estão chegando”, se referindo ao fim de Pantanal, que termina no próximo dia 7.

Nos comentários, os fãs da atriz e da novela elogiaram muito Dira e lamentaram o fim da produção. “Ah não, já estou com saudades”, comentou uma. “Que linda!”, disse outra. “Todo mundo esperando o casamento de Filó, isso sim. O casamento mais esperado. A noiva mais linda!”, exclamou uma terceira.

Veja a publicação de Dira Paes com fotos dos bastidores da novela das nove Pantanal:

Dira Paes reúne elenco em vídeo para se despedir de Pantanal

Dira Paes fez questão de reunir o elenco da novela Pantanal e falou sobre o dia a dia dos doze meses da produção.

"O nosso mundo gira em torno de Pantanal há mais de um ano. Agora falta um pouco mais de um mês para acabar a novela. Nosso coração palpita de saudade precoce. Como bicho nos embrenhamos no mato e renascemos das árvores e das águas. Nos multiplicamos em elenco e equipe pulsando por uma cena. E sem dúvida, crescemos além do imaginado e do imaginário, porque encontramos em nosso público, nosso eco", disse ela na legenda.