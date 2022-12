Depois de Larissa Manoela, Jean Paulo Campos assina com a Globo para nova novela

Ator mirim da novela Carrossel, do SBT, Jean Paulo Campos cresceu e estará no elenco da novela 'Vai na Fé', da Globo

O ator Jean Paulo Campos (19) cresceu e já tem um novo projeto na vida profissional. Sucesso desde a infância por ter interpretado Cirilo no remake da novela Carrossel, do SBT, ele assinou contrato com a Globo para atuar em sua primeira novela na emissora carioca. Antes dele, a atriz Larissa Manoela (21), que interpretou a Maria Joaquina em Carrossel, também foi para a Globo e protagonizou a novela Além da Ilusão.

Jean Paulo vai atuar em Vai na Fé, nova trama das 7 da Globo. Aos 19 anos, ele interpretará um estudante de Direito, que vai se apaixonar por Jeniffer (Bella Campos), filha da protagonista da novela, Sol (Sheron Menezzes).

Para atuar na novela, o ator se mudou para o Rio de Janeiro e está morando sozinho pela primeira vez. “Consigo ficar bem sozinho. Claro que há várias dificuldades, várias surpresas. Tem que cozinhar, lavar louça, acordar sozinho, limpar a casa... Mas estou lidando bem com isso. Meus pais vira e mexe vão fazer uma visitinha. E eu também vou para São Paulo”, disse ele na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Além da novela, Jean Paulo Campos também está no elenco da série 'Musa Música', do Globoplay, que estreará em 2023.

Larissa Manoela e Jean Paulo Campos festejam encontro na Globo

Há pouco tempo, Larissa Manoela e Jean Paulo Campos, os eternos Maria Joaquina e Cirilo de Carrossel, se encontraram nos bastidores da TV Globo.

Na legenda, Larissa celebrou o fato de ter visto ele na TV Globo: "Maria Joaquina e Cirilo se encontraram na TV Globo? A informação procede seguida da imagem produção. O encontro que ninguém esperava e a gente amou ter. Lindo te ver Jean Paulo! Brilha".