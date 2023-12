Daniel Rocha volta às novelas da Globo para atuar em Terra e Paixão

Depois de 7 anos longe das novelas da Globo, Daniel Rocha entra para o elenco de Terra e Paixão para atuar com Tata Werneck

O ator Daniel Rocha está de volta às novelas depois de sete anos desde que atuou em A Lei do Amor, de 2016. O artista foi escalado para atuar na novela Terra e Paixão, trama das 9 da Globo, e já apareceu caracterizado para seu novo personagem.

De acordo com site Gshow, ele interpretará Natercinho, que é filho de um rico fazendeiro e que vai pedir Anely (Tata Werneck) em casamento.

Nos bastidores das gravações, o artista contou sobre o reencontro com seus colegas de trabalho. "Já fiz uma novela com a Tata, mas a gente não era do mesmo núcleo, então, a gente quase não contracenou junto. (...) Vai ser legal voltar, tenho feito só séries. Sempre tive vontade de voltar a fazer novela e entrar no finalzinho, pra terminar de contar essa história vai ser incrível", disse ele, e completou: "Adoro Luiz Henrique Rios, a gente fez Totalmente Demais, já trabalhei com o Walcyr Carrasco, acho ele um autor muito popular, sabe escrever muito bem pro público. Vai ser ótimo repertir essa parceria dupla! Tô animado".

Daniel Rocha como seu personagem na novela Terra e Paixão - Foto: Globo/Léo Rosario

Terra e Paixão: A causa da morte de Agatha

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) vai morrer de forma trágica e o mistério sobre quem é o seu assassino vai durar até o final da história. Porém, a causa da morte dela será revelada em breve e vai surpreender o delegado Marino (Leandro Lima).

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Marino conversa com o legista logo após a morte de Agatha para descobrir qual foi a causa da morte. O legista diz que ela morreu em decorrência de três fatores.

Para começar, o legista diz que Agatha tem uma marca que indica que ela quebrou o pescoço ao cair de uma escada. Ela também levou três tiros após a fratura no pescoço. Além disso, o exame toxicológico aponta que ela tinha uma substância letal em seu corpo. Ou seja, ela foi envenenada antes de sua morte.