Cristina Pereira revela que pediu papel em Família é Tudo: 'Tive a ousadia'

Em nova parceria com Daniel Ortiz, a atriz Cristina Pereira vive Marieta e revela inspiração em sua mãe para compor personagem

Cristina Pereira (74) não esconde a animação em trabalhar pela terceira vez com Daniel Ortiz (51) e Fred Mayrink (48). Prestes a apresentar para o público a babá Marieta, a atriz revelou que mandou mensagem para o autor da novela para pedir uma participação, sem saber que já estava cotada para o elenco fixo da trama, que estreia em 4 de março.

"Tive a ousadia de mandar uma mensagem para o Daniel [dizendo] que eu tinha vontade de participar dessa novela. [É uma] coisa que eu nunca fiz na vida, nunca falei com o autor. Eu achava que o elenco estava todo fechado, pedi no dia do meu aniversário de 74 anos", disse Cristina Pereira durante coletiva de imprensa virtual . "Queria fazer uma participação e ganhei uma personagem maravilhosa."

Ortiz afirmou que o papel de Marieta já era da artista, apesar de ela ainda não saber. Na trama das 19h, a personagem é a ex-babá dos irmãos Mancini e trata Júpiter (Thiago Martins) como um bebê. Ligada ao astral e com pinta de vidente, ela ajuda o rapaz com sua agenda, especialmente a amorosa.

A atriz afirma que ainda está construindo sua personagem, já que é bastante diferente dela. No entanto, ela conta que conseguiu encontrar inspiração em sua mãe para o papel. "Essa personagem tem uma história muito parecida com a da minha mãe, que era enfermeira, virou babá e depois governanta. Tenho uma fonte de inspiração."

"Eu sou muito nervosa e estou construindo o personagem na intuição. Toda personagem ensina algo para a gente, e essa personagem me trouxe o conhecimento do astral. Eu não tenho esse conhecimento, então está me deixando uma pessoa mais calma", completa Cristina, que celebra a parceria com Grace Gianoukas (60) e Martins (35).

"Eu fico fazendo muitas perguntas porque não consigo dominar essas coisas informáticas. Agradeço todo esse carinho da equipe que faz um trabalho muito complexo", acrescenta a atriz, que antes de Família é Tudo, esteve no elenco de Haja Coraçãoe Salve-se Quem Puder, ambas novelas de Ortiz.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE CRISTINA PEREIRA NO INSTAGRAM: