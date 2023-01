Cara e Coragem: resumo da última semana da novela

Na última semana da novela 'Cara e Coragem', Pat revela a Rômulo que estava monitorando os encontros deles para Ítalo

Capítulo 193 - Segunda-feira, 9 de janeiro

Rebeca fica animada para conhecer sua mãe biológica, e Fernanda a apoia. Regina discute com Dagmar. Alfredo passa mal, e Olívia o leva para o hospital. Duarte se veste como Bob, para ajudar Olívia na Companhia de Dança. Renan convida Lucas para trabalhar com ele. As mulheres têm uma ideia para punir Renan. Kaká ajuda Dagmar a encontrar o laboratório para ela conseguir o resultado do exame de DNA. Ítalo pede que Pat esteja presente no encontro que Rômulo terá com Alexei. Olívia teme pela saúde de Alfredo. Ítalo entrega a Pat um equipamento para poder monitorá-la durante a reunião com Rômulo e Alexei. Hugo recebe um convite para um novo trabalho e sai para comemorar com Enzo, Andréa e Duarte. Ítalo fala para Moa onde Pat está, e os dois se enfrentam. Pat deixa cair o colar e Ítalo perde o monitoramento de Pat.

Capítulo 194 - Terça-feira, 10 de janeiro

Moa se desespera quando Ítalo avisa que perdeu a conexão com Pat. Andréa fica encantada com o jeito de Duarte. Moa aparece na mansão de Rômulo para resgatar Pat. Rômulo avisa que Regina está se separando de Leonardo e Alexei fica interessado. Rômulo resgata o colar de Pat e reconhece o equipamento de escuta. Moa tem uma conversa séria com Pat. Rebeca decide ir à casa de sua mãe biológica. Regina se insinua para Alexei e o beija. Fernanda flagra Paulo e a delegada Marcela se beijando. Martha conta para Leonardo sobre a negociação que estão fazendo com Danilo. Rebeca e Dagmar se encontram. Sossô e Chiquinho ouvem Milton conversando com Nadir sobre a doença de Alfredo. Olívia pede para falar com Pat. Rebeca e Dagmar têm uma longa conversa. Regina e Danilo recebem um Mandado de Citação pela tentativa de homicídio de Clarice. Rômulo pergunta por que Pat estava usando um colar com uma câmera no jantar em sua casa.

Capítulo 195 - Quarta-feira, 11 de janeiro

Pat revela a Rômulo que estava monitorando os encontros deles para Ítalo. Danilo se desespera com a Citação e exige que Célia arrume um encontro dele com Rebeca. Regina chora com medo de ser presa. Batata e outros camelôs impedem Paulo de falar com Fernanda. Pat fica assustada quando ouve Rômulo ameaçá-la depois de se declarar para ela. Alfredo teme por sua vida e pede para que Moa conte a verdade para Sossô. Leonardo descobre que não foi citado como réu pela tentativa de homicídio de Clarice. Berimbau pede uma delação premiada a Marcela para denunciar Danilo. Pat conta para Moa sobre seu encontro com Rômulo, e os dois se beijam. Rômulo decide tirar Jonathan do local onde ele estava preso. Martha passa suas ações da empresa para Danilo. Ítalo chega com sua equipe ao local indicado por Danilo para resgatar Jonathan.

Capítulo 196 - Quinta-feira, 12 de janeiro

Não será divulgado.

Capítulo 197 - Sexta-feira, 13 de janeiro



Não será divulgado.

Capítulo 198 - Sábado, 14 de janeiro

Reprise do último capítulo.