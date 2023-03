Autor de novelas, Manoel Carlos surge em foto inédita ao completar 90 anos de vida

Filha do autor de novelas Manoel Carlos, Júlia Almeida exibe foto rara do pai em sua rotina tranquila após se aposentar da TV

Nesta terça-feira, 14, o autor de novelas Manoel Carlos completou 90 anos de vida e apareceu em uma foto inédita nas redes sociais. A filha dele, a atriz e estilista Júlia Almeida, compartilhou uma imagem rara do seu pai depois que se aposentou da TV.

Ela celebrou o aniversário do pai nas redes sociais ao exibir uma foto dele na varanda de casa enquanto estava lendo seus jornais. “90 anos do jeito que gosta – abençoado pelo sol e rodeado de jornais. Te amo”, disse ela na legenda.

Manoel Carlos se aposentou após o fim da novela Em Família, de 2014. Ele teve vários trabalhos de sucesso na televisão brasileira, incluindo as novelas Água Viva, Sol de Verão, Felicidade, História de Amor, Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida e Viver a Vida.

Taís Araújo relembra a novela Viver a Vida

Taís Araújo (44) foi escolhida em 2009 para viver uma das icônicas Helenas de Manoel Carlos (89), um de seus grandes sonhos profissionais. No entanto, Taís se sentia insegura no papel e recebeu diversas críticas por seu desempenho na trama. Na novela, ela interpretou uma modelo que se apaixonava por um homem mais velho.

"Em 'Viver a Vida', minha sensação é de que Helena tinha de ter sido a personagem de Lília Cabral, que era brigada com a filha e, depois do acidente de carro, acaba fazendo um acerto de contas com o passado", admitiu a atriz em entrevista à revista Piauí, e completou: "Eu lia as páginas do roteiro sem enxergar nada. Não conseguia encontrar a personagem, entrei em desespero".