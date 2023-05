Ator de Reis defende novelas bíblicas e garante sucesso: "Meu Twitter bomba"

Em entrevista à CARAS, Marcelo Arnal, da série Reis, defendeu a qualidade das produções da Record TV e destacou carinho de público jovem

O ator Marcelo Arnal (31), o Sama da série Reis, da Record TV, é um grande defensor das tramas da emissora, que tem se especializado na produção de adaptações bíblicas. Em entrevista concedida à CARAS Brasil, ele revelou que recebe muitas mensagens de fãs nas redes sociais: "Meu Twitter bomba".

"Eu fico muito feliz quando vejo pessoas que não são cristãos assistindo as novelas da Record e se sensibilizando com as histórias", disse Arnal, que por anos se dividiu entre a carreira de ator e o mundo das artes.

Conforme o artista, o público de Reis é bastante diversificado, mas o carinho de jovens nas redes sociais é enorme. Ele, que também participou de Gênesis e O Rico e o Lázaro, disse que tem percebido a mudança no perfil dos telespectadores.

"Existe um preconceito dizendo que novela bíblica só tem senhor e senhora em casa vendo, mas é impressionante a quantidade de jovens vendo as novelas da Record. Meu Twitter bomba, são só jovens", declarou.

"É engraçado acompanhar. O carinho do público jovem é impressionante. Então eu estou super surpreso com a quantidade de jovens acompanhando meu trabalho. E mesmo sendo bíblico, recebo mensagens como: 'Você é lindo demais', 'casaria com você' ", completou.

Arnal afirmou que é importante deixar os preconceitos de lado e se permitir acompanhar uma história nova. Segundo ele, as tramas da Record TV não apenas são religiosas, mas contam com enredos de casais apaixonados, superação e família.

"É tão bonito entender sobre a história e não digo sobre a história de Jesus, mas a história de amor, de superação, de casais que brigam e depois retornam, casamentos, histórias de guerreiros?", disse ele, que completou: " Acho muito legal o público dar uma oportunidade para si mesmo, porque às vezes o preconceito está dentro da gente mesmo e a gente não se permite. Dar uma oportunidade ".

O ator afirmou que é importante valorizar o trabalho da emissora, que se importa nos mínimos detalhes com suas produções, principalmente nos cenários e na caracterização de seus personagens: "A Record vai buscar figurino na África. Dá muito trabalho para fazer".