Marcelo Arnal, de Reis, relembra passado no futebol e revela crise: "Loucura"

Em entrevista à CARAS, Marcelo Arnal revelou passado no futebol e como decidiu investir de vez no mundo das artes

Destaque na série Reis, da Record TV, o ator Marcelo Arnal (31) também arrasa nos gramados. O artista já atuou em grandes times brasileiros e até chegou a ser convocado para a seleção brasileira, com quem chegou a disputar uma Copa do Mundo.

Em entrevista à CARAS Brasil, Arnal abriu o coração e relembrou como decidiu investir de vez no mundo nas artes cênicas, algo que não foi nada fácil. "Migrei do esporte para a arte quando eu não tinha mais para onde correr. Eu atuo desde os oito anos de idade e jogo bola desde os quatro", disse.

"Durante muito tempo eu consegui conciliar a carreira de jogador e a de ator, tanto que às vezes eu estava com dois ou três comerciais no ar e no próprio futebol as pessoas se questionavam: 'Não é você no comercial? Mas você é ator?'. Durante muito tempo fiquei nisso", revelou ele, que dá vida ao jovem Sama, na trama bíblica.

Apesar de adorar estar em campo, Arnal confessou que a divisão entre os dois mundos era uma forma de fazer a vontade dos pais, que tinham paixões diferentes: " Sempre fiz a vontade do meu pai e da minha mãe ".

"Até que aos 13 anos eu fui jogar no São Caetano e logo em seguida eu fui chamado para jogar no Juventus. Na época, um olheiro falou que iria me indicar para a Seleção Brasileira, até que eu fui convocado. Foi uma alegria só. Fui considerado um dos melhores jogadores da Copa do Mundo. Minha vida foi uma loucura", relembrou.

Marcelo teve uma carreira ativa no futebol entre 2004 e 2009, quando chegou a ocupar uma vaga na Seleção Brasileira de Futebol Sub-15 e disputou a Copa do Mundo Sub-15, na França. Ele também jogou o Campeonato Paulista de Futebol Sub-17.

"Tive que decidir o que eu queria da minha vida, porque não dava mais para brincar de futebol. No futebol, quando você tem 15 para 16 anos, você já tem que pensar na profissionalização no esporte. Foi aí que pensei voltar para a minha cidade", declarou.

Leia também: Paloma Bernardi comemora novidades na carreira no cinema e na TV

Embora esteja firme com seu trabalho de ator, Marcelo costuma receber várias propostas para voltar ao futebol. A última delas aconteceu em 2020, mas nenhuma delas lhe enchem mais os olhos. " O futebol ainda corre na minha veia, mas atualmente é como hobby. Hoje, profissionalmente, eu sou ator ", garante.

"Eu estou muito bem consolidado, graças a Deus. Estou muito feliz com o momento da minha carreira, essa oportunidade de fazer o Sama . Em junho vou gravar um filme que vai disputar festivais. Então eu estou em um momento da minha carreira muito bom", reforçou.