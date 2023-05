Ator de Amor Perfeito largou advocacia após problema de saúde: "Sempre quis"

Em entrevista à CARAS, Guto Galvão, de Amor Perfeito, revelou que iniciou carreira de ator após passar por situação delicada no hospital

Guto Galvão (28), que está no ar na novela Amor Perfeito, da TV Globo, já atuou como advogado tributário no passado. O global decidiu largar a profissão e seguir a carreira de ator após passar por uma situação delicada aos 22 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, ele confessou que no fundo "sempre quis" ser um artista.

"A vida inteira eu acho que sempre fui aquele artista incubado, mas que nunca tive coragem de querer fazer e de me assumir, de seguir profissionalmente", iniciou ele, que ainda se considera advogado e até hoje paga a anuidade do registro. " Queria ser artista, mas ficava pensando no que as pessoas iriam pensar ", completou.

Em meio as indecisões da juventude, Guto apenas conseguiu pensar em seu futuro após passar por uma dolorosa experiência no hospital. Ele foi diagnosticado com miocardite viral, algo que deixou ele debilitado por mais de um ano: " Eu peguei um vírus da gripe que entrou na minha corrente sanguínea e se alojou no meu coração. Passei três meses no hospital, um ano sem fazer atividade física ".

"Comecei a me questionar sobre as escolhas de minha vida na cama de UTI e eu cheguei à seguinte conclusão: 'Se vier a falecer, eu não aproveitei minha vida. Não tenho orgulho de nada'", contou ele, que seguiu refletindo: "Decidi que se eu saísse daquela situação, eu iria começar a fazer o que eu queria. Na época não era teatro, era música. Eu sempre quis ter uma banda, viajar pelo mundo em turnê, eu gostava muito de rock. Achava tudo incrível ".

Passado o momento traumático, Guto viu a oportunidade de estudar teatro após seu irmão sugerir um curso em sua cidade natal. Na época, ele não imaginava que ele iria ficar fascinado pelo mundo da arte e nunca mais iria largar. "Costumo dizer que passei a vida inteira apaixonado pela música e só foi eu conhecer o teatro, que descobri o amor da minha vida", disse ele, que estrelou a série Todo Dia a Mesma Noite, da Netflix.

REPRESENTATIVIDADE NA TV

Em Amor Perfeito, Guto interpreta o engenheiro civil Aníbal, uma homem negro bem sucedido que chega à cidade de Águas de São Jacinto para realizar projetos de urbanização. Para o artista, este é um momento de celebração, visto que poucas vezes atores negros tiveram oportunidade de viver tramas mais elaboradas.

O paraense elogiou a postura da TV Globo em levar mais diversidade para suas produções. "Eu acho que é um movimento acertado, inclusive, fruto de decadas e séculos de luta do movimento negro", afirmou.

" É muito importante, porque as novas gerações que estão vindo agora, principalmente de crianças negras, começam a ter referências, novos padrões de beleza . Fico muito feliz de estar podendo fazer parte disso. É um passo grande que está começando a se dar", declarou.

Segundo o ator, seu personagem também vem como uma forma de mostrar que além de bem sucedidos, homens negros também podem ser retratados de maneira cordial e feliz, longe dos esteriótipos do agressivo.

"Vem como uma forma de contribuir com essa nova imagem do negro que está sendo construida, não só de pessoas que tem possibilidade de chegar onde eles querem, mas de mostrar pessoas felizes e que estão vivendo momentos agradáveis. Personagens negros carismáticos, que a gente quer acompanhar a trajetória deles", disse.