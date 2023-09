Amor Perfeito: Zezé Polessa celebra o desfecho de sua personagem na novela

A atriz Zezé Polessa aprova o final de sua personagem, a Cândida, na novela Amor Perfeito: ‘É muito bom’

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, a personagem Cândida vai conquistar o seu final feliz. Tanto que o desfecho da personagem deixou a sua intérprete, a atriz Zezé Polessa, feliz com o resultado.

Na história, Cândida chega a ser presa com a acusação de subversão à ordem estabelecida, ao ser acusada de conspiração contra o marido, o prefeito Anselmo (Paulo Betti). Porém, tudo é uma armação do prefeito para impedir que a esposa vire a nova candidata a prefeitura.

Pouco depois, ela é solta e recebe a ajuda do governador Valadares (Alexandre Britto) para se tornar a nova prefeita da cidade. Então, ela comemora a nova conquista com uma mudança em seu visual.

Nos bastidores, a atriz Zezé Polessa comemorou o desfecho da personagem. “É muito bom encerrar esta novela com a emancipação da minha personagem. Mulheres gostam de se ver representadas de maneira positiva, e tive muito prazer em fazer isso. Espero trabalhar mais alguns anos entretendo, divertindo, emocionando e trazendo novas ideias. Por isso, amo o que faço”, disse ela, que acaba de completar 50 anos de carreira.

Confira o resumo da novela Amor Perfeito para o período de 5 a 9 de setembro:

Capítulo 146 - Terça-feira, 5 de setembro

Marê explica a situação para Marcelino. Leonel olha intrigado para uma foto da filha. Marê revela a Érico que seu pai está vivo. Gaspar critica Anselmo pelo plano contra sua mãe. Albuquerque prende Cândida, e todos se revoltam. Elza começa a trabalhar na loja de Wanda. Ivan critica Anselmo por mandar prender sua mãe. Érico e Júlio tentam libertar Cândida. Darlene convence as mulheres da cidade a protestarem contra a prisão de Cândida na porta da delegacia. Neiva se espanta ao ver a tristeza de Gilda com a perda de Marcelino. Marê leva Érico para ver Leonel, que não o reconhece. Gilda vai até a Irmandade devolver as roupas de Marcelino. Leonel ouve a voz de Gilda e se desespera.

Capítulo 147 - Quarta-feira, 6 de setembro

Marê tenta acalmar Leonel. Marcelino vai falar com Gilda. Ivan decide sair de casa. Leonel sai do quarto apressado, e Érico e Dom Vitório tentam impedi-lo. Gilda ouve a voz de Leonel, e Marcelino mente para enganar a vilã. Orlando chega à Irmandade. Gilda segue o carro em que os padres e Orlando colocam Leonel. Ítalo se emociona ao ver Leonel. Gilda invade o consultório e todos se alarmam. Anselmo decide convocar os homens para acabar com a manifestação das mulheres. Odilon contrata Ivan como fotógrafo do jornal. Luís agradece Júlio pelo apoio. As mulheres enfrentam Silvio. Gilda teme que o ex-marido possa estar vivo. Leonel reconhece Marê.

Capítulo 148 - Quinta-feira, 7 de setembro

Leonel recupera a memória, mas não se lembra do atentado, e reage confuso aos comentários de Marê. Gilda se lembra do dia que atirou em Leonel e liga para Gaspar. Anselmo pensa em mandar prender as mulheres. Odilon entrevista Cândida. Leonel humilha Orlando, e Marê tenta explicar a situação para o pai. Gilda implora que Gaspar passe a noite com ela. Anselmo conspira com Sílvio contra Cândida. Marê revela a Leonel que Gilda e Gaspar foram amantes, e ele desaparece da Irmandade. Ivan mostra o jornal para Cândida, que fica orgulhosa. Leonel vê Gilda e Gaspar.

Capítulo 149 - Sexta-feira, 8 de setembro

Marê e João impedem Leonel de ir até Gilda. As mulheres decidem continuar com a manifestação a favor de Cândida. Leonel se assusta com o que descobre sobre Gilda. Ítalo e Orlando discutem o caso de Leonel. Gilda manda Albuquerque invadir a Irmandade. Érico incentiva Marê a continuar estimulando a memória do pai. Anselmo avisa a Gaspar que o governador do estado virá a São Jacinto. Albuquerque chega à Irmandade e os padres se desesperam. Cândida escreve uma carta para as mulheres que estão acampadas na frente da delegacia. Orlando conta para Marê as descobertas que ele e Ítalo fizeram sobre Leonel. Marcelino revela a Leonel que Marê teve um filho.

Capítulo 150 - Sábado, 9 de setembro

Leonel critica Marê por ter tido um filho de Orlando. O governador chega à São Jacinto e vai falar com Cândida. Anselmo e Gaspar são hostilizados ao chegarem à delegacia. Leonel descobre que Marê perdeu tudo para Gilda. Leonel implica com Orlando. Marcelino ouve Marê falando sobre a raiva que seu pai tem de Virgílio Lopes e de Orlando e vai falar com Leonel. Sílvio entrega a Gilda a lista com os nomes dos jurados do julgamento de Marê. Cândida muda seu visual, e Anselmo se espanta. Érico revela a Marê que o testamento que Gilda usou é falso.