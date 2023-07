Amor Perfeito: resumo da novela de 24 a 29 de julho

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Marê pede para Orlando se casar com Gilda para salvar Marcelino

Capítulo 109 - segunda-feira, 24 de julho

Gilda gosta de saber que Rita já trabalhou em um orfanato. Wanda repreende Sílvio por ajudar Gilda a ficar com a guarda de Marcelino. Gilda proíbe Marcelino de receber visitas. Darlene e Valente se reconhecem durante um encontro na livraria. Marê conversa com Ítalo sobre o projeto da maternidade. Gaspar discute com Anselmo suas ambições. Gilda faz exigências à professora Celeste sobre Marcelino. Marê e Orlando se preocupam com Marcelino. Sônia se incomoda com a revolta de Júlio com o estado de Marê. Rita avisa a Gilda que Neiva descumpriu suas ordens. Gilda flagra Frei Donato e as crianças na mansão.

Capítulo 110 - terça-feira, 25 de julho

Gilda confronta Padre Donato sobre a invasão à sua casa e repreende Neiva. Gaspar ajuda Clara e Darlene. Frei João não gosta de saber que Gaspar se ofereceu para consertar a cadeira de rodas de Clara. Marê procura Neiva para saber notícias de Marcelino. Gilda dispensa Neiva, e Marcelino fica apreensivo. Gaspar admite para Frei João suas intenções românticas por Darlene. Sônia se incomoda com o comportamento de Júlio com Marê. Gilda escuta Marcelino dizendo que a odeia. Justino gosta do cuidado que Tânia tem com ele na escola. Orlando sofre por suas perdas. Júlio pede uma chance a Marê.

Capítulo 111 - quarta-feira, 26 de julho

Marê rejeita Júlio e decide sair de sua casa. Clara fala para Darlene que queria que Frei João fosse seu pai. As crianças e os religiosos se preocupam com a possibilidade de nunca mais verem Marcelino. Érico pede Verônica em casamento. Ademar ameaça se separar de Ione. Júlio estranha quando Verônica fala que nunca se casou. Marcelino foge da mansão. Verônica repreende Júlio por causa de Marê. Marê chega à Irmandade, e Marcelino implora para ficar com ela. Com a ajuda de Albuquerque, Gilda leva Marcelino de volta para a mansão e o tranca em seu quarto. Rita se apavora e relata a Gilda que Marcelino está com uma febre muito alta.

Capítulo 112 - quinta-feira, 27 de julho

Gilda se preocupa com Marcelino. Marê tem um mau pressentimento. Sônia reclama da desatenção de Júlio. Neiva conta para Ítalo sobre a obsessão de Gilda por Orlando. Ivan senta ao lado de Adélia no cinema, e ela finge não gostar. Tânia gosta quando Justino comenta que ela precisa arrumar um novo namorado. Rita chama Orlando para cuidar de Marcelino. Valente encontra o caderno de Tobias. Gilda fica radiante ao ouvir Marcelino chamar Orlando de pai. Ivan convida Adélia para tomar sorvete. Celeste e Popó começam a namorar. Tânia impede Ítalo de beijar Neiva. Ivan se surpreende com Adélia. Sônia termina o namoro com Júlio. Gilda usa Marcelino para convencer Orlando a ficar com ela.

Capítulo 113 - sexta-feira, 28 de julho

Gilda se enfurece com a nova rejeição de Orlando. Verônica e Érico consolam Júlio. Sônia se lamenta com Aparecida. Manoel faz uma oração com os padres na intenção de Marcelino. Orlando se preocupa com a falta de vontade de Marcelino em se recuperar. Marê conversa com Sônia sobre Júlio. Orlando revela a Marê e aos padres o estado de saúde de Marcelino e todos se preocupam. Valente acompanha Lívia e Tobias até em casa. Orlando e Marê reatam. Albuquerque proíbe Tobias e Lívia de falar com Valente. Frei João se entristece ao ver Clara com a cadeira de rodas dada por Gaspar. Orlando e Marê ficam penalizados com a tristeza do menino. Marcelino passa mal e desmaia no colégio.

Capítulo 114 - sábado, 29 de julho

Orlando e Marê levam Marcelino para o hospital. Ione se frustra ao tentar seduzir Ademar. Leonor avisa a Gilda sobre o desmaio de Marcelino. Marê confronta Gilda, que afirma que se casará com Orlando. Frei Severo e Padre Donato culpam Gilda pelo estado de Marcelino. Celeste tenta acalmar seus alunos. Orlando avisa a Marê, Frei Severo e Padre Donato que Marcelino está com sintomas de depressão. Marcelino implora para ficar com Marê, mas Gilda o ignora. Alguns dias se passam e o quadro de Marcelino não melhora. Aninha, Manoel, Clara e Tobias sentem falta do amigo e questionam por ele para Celeste. Marê pede para Orlando se casar com Gilda para salvar Marcelino.