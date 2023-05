Amor Perfeito: Marcelino fica entre a vida e a morte

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Marcelino sofre acidente e fica entre a vida e a morte sob os cuidados de Orlando

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, Marcelino (Levi Asaf) vai dar um grande susto em todo mundo. O menino vai sofrer um acidente e ficará entre a vida e a morte no hospital.

Nas cenas, Marcelino fica muito triste quando Marê (Camila Queiroz) é obrigada a sair da Irmandade por causa de uma denúncia para o bispo feita por Gilda (Mariana Ximenes). Então, o menino resolve fugir de casa. No meio da mata, ele é picado por um escorpião e passa muito mal.

Marcelino é levado às pressas para o hospital e fica entre a vida e a morte devido à gravidade do seu caso. O Dr. Orlando (Diogo Almeida) vai fazer de tudo para cuidar do menino. Enquanto está delirando, Marcelino terá um sonho com Jesus, que dará forças para ele continuar vivo.

++ Levi Asaf conquista o Brasil como protagonista de Amor Perfeito

Confira o resumo da novela Amor Perfeito no período de 4 a 6 de maio:

Capítulo 40 - Quinta-feira, 4 de maio

Gilda se insinua para Orlando, que a destrata. Ademar repreende Ione. Marê se enfurece ao saber da ousadia da ex-madrasta. Gaspar discute com Gilda. Justino ouve Turíbio falar para Albuquerque que vai para o Rio de Janeiro processar Elza. Tânia marca um encontro com Luís. Marê confronta Orlando sobre a atitude de Gilda. Marê ajuda Wanda com a loja. Cândida leva Luís até a Irmandade. Ivan segue Tânia. Orlando devolve o dinheiro que Gilda pagou em sua fiança. Gilda se enfurece ao ver Marê chegar para jantar com Orlando no Café Concerto. Justino fala de Turíbio à mesa, e Sônia alerta Verônica. Ivan vê Tânia e Luís aos beijos. Cândida conta para Gilda que Marê está morando na Irmandade.

Capítulo 41 - Sexta-feira, 5 de maio

Gilda tem uma ideia para prejudicar Marê. Luís promete para Tânia que falará com Cândida. Verônica tenta ligar para Odilon. Albuquerque se recusa a iniciar a investigação sobre o caso de Marê, e Júlio comenta com Érico, que sugere que ele fale com um desembargador. Gilda denuncia a estadia de Marê na Irmandade para o Bispo. Ivan afirma a Luís que irá ajudá-lo a ficar com Tânia. Marê começa a trabalhar na loja de Wanda. Cândida conta para Gilda do emprego de Marê, e a vilã fica revoltada. Cândida flagra Luís e Ivan brigando e tenta descobrir o motivo. Gilda exige que Sílvio obrigue Wanda a demitir Marê. Marê comenta com Neiva que se apegou a Marcelino. Orlando convida Marê para morar com ele. Os padres recebem um telegrama do Bispo.

Capítulo 42 - Sábado, 6 de maio

Marê constata que foi Gilda quem a denunciou. Marcelino chora, com medo de que Marê vá embora. Orlando se oferece para ajudar a namorada. Marê explica como Wanda pode administrar sua loja. Gilda tem uma ideia para afastar a ex-enteada da loja de Wanda. Celeste conforta Marcelino. Verônica avisa a Odilon que Turíbio foi para o Rio de Janeiro. Os padres se reúnem para escrever uma resposta para o Bispo. Turíbio encontra Elza e Odilon. Gilda conspira com Sílvio contra Marê. Cândida descobre que Luís foi expulso do seminário e desmaia. Turíbio conta para Fabiano que Elza fugiu com Odilon. Wanda brinda com Sílvio e Gilda ao sucesso de sua loja. Três homens destroem a loja de Wanda.