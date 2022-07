Além da Ilusão: Úrsula tenta tirar a vida de personagem

Após cometer assassinato na novela Além da Ilusão, Úrsula vai ter atitude radical para tirar a vida de outra personagem

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 12h40

Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, da Globo, Úrsula (Bárbara Paz) vai ter atitudes radicais para se livrar de chantagistas. Ela vai matar Abel (Adriano Petermann) e tentar tirar a vida de Iolanda (Duda Brack). Saiba como será!

Úrsula se vinga de Iolanda em Além da Ilusão

Nas cenas, segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Úrsula será chanteada por Abel, que ameaçará revelar o caso deles. Então, ela dará um tiro no coração de Abel, que vai cair morto. Junto com Joaquim (Danilo Mesquita), a vilã vai se livrar do corpo do amante em um matagal.

Pouco depois, Úrsula vai descobrir que Iolanda está chantageando o seu filho, Joaquim. Com a possibilidade de ser presa junto com o filho caso os documentos da falsa empresa sejam revelados, a vilã tomará uma atitude radical. Um dia, ela descobre que Iolanda pretende entregar os documentos para Isadora e segue a atriz com seu carro. Ela atropela a rival e pega a pasta com os documentos.

Ao chegar em casa, Úrsula leva uma bronca de Joaquim, já que eles acreditam que Iolanda morreu com o atropelamento. Joaquim diz que a mãe não pode ficar matando todos os seus rivais e fica muito nervoso. Enquanto isso, o público verá que Iolanda ficou machucada, mas não morreu.