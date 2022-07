Além da Ilusão: Saiba como Isadora vai reconhecer Davi

Atitude de Davi/Rafael faz Isadora recuperar memória da infância e reconhecer o mágico que namorou com sua irmã na novela Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 08h41

Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, da Globo, Isadora (Larissa Manoela) vai ficar em choque ao perceber que Rafael é Davi (Rafael Vitti), o mágico que namorou com sua irmã, Elisa (Larissa Manoela), no passado. O momento da descoberta acontecerá quando ela for se despedir do rapaz na estação de trem.

Nas cenas, Isadora estará no baile de carnaval quando recebe a notícia de que Davi/Rafael está indo embora da cidade. Ela decide ir atrás dele na estação de trem e diz que não podia deixá-lo ir sem se despedir.

Davi faz mágica para despertar lembrança de Isadora em Além da Ilusão

Então, ela faz um pedido para o rapaz. “A única coisa que eu te peço é uma lembrança feliz desse nosso último encontro. Me abraça?”, diz ela. Chorando, os dois se abraçam em um lindo momento. Logo depois, ele pega alguns confetes de carnaval e faz uma mágica para ela.

Davi/Rafael repete a mesma mágica que fez para a pequena Isadora no passado. “Vou te deixar uma lembrança feliz. Aprendi esse truque há muitos anos e só apresentei uma única vez, para uma pessoa muito especial, como você. Assopra bem forte”, diz ele. No momento em que ele transforma os confetes em borboletas, Isadora lembra da infância e reconhece Davi como o mágico do seu passado. “Meu Deus! Eu lembrei! É você! Davi!”, declara ela, espantada.