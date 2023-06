A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 19 a 23 de junho

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Julieta visualiza a foto de Romeu com a Rosalina e fica chateada

Capítulo 31, segunda-feira, 19 de junho

Na tentativa de cancelar o jantar com Rosalina e os pais da garota, Romeu finge que está doente; Vera e Bernardo percebem que o filho está mentindo. Vera afirma a Romeu que o jantar continua de pé. Nando pergunta para Alex como se torna popular; Alex explica que o primeiro passo é a postura, depois aconselha Nando a mudar os papos e, principalmente, as roupas. Em conversa com Julieta, Mariana explica como foi gostar de um menino pela primeira vez e também conta como conheceu o pai dela, Daniel. Julieta pergunta se Mari ainda ama Daniel. A sós com Bernardo, Romeu pontua que é apenas amigo de Rosalina; Bernardo sugere ele deixar claro essa informação no jantar. Leandro desabafa com Enzo sobre a manifestação de Hélio e pergunta a Enzo, por ser do Lado Vila, detalhes da associação dos moradores. Mesmo sendo do lado oposto do bairro, Leandro gosta de Enzo pela sinceridade e competência. Após quase atropelar Ian, a motoqueira, Dona Branca [Lilian Blanc] visita a prima Clara e as duas conversam sobre a vida. Branca atualiza Clara com informações de Antônio e Nanci [personagens de Poliana Moça]. Em troca do sigilo sobre as confusões de Dimitri, Nando pede ao irmão arrumar a cama dele por uma semana. Dimitri também orienta Nando com um novo estilo. Bassânio pede ajuda de Pórcia para escrever em uma placa, o nome do comércio dele. Os pais de Rosalina chegam para jantar na casa da família de Romeu. Vera comenta com os pais de Rosalina que os filhos deles têm muito em comum. Romeu segue o conselho do pai em reforçar que são só amigos; Rosalina rebate afirmando que são mais que amigos. Mariana e Julieta chegam em casa e conhecem a Dona Branca que, de forma sincera, fala coisas sem pensar, como a prisão e o divórcio de Mariana. Telma e as filhas têm o último jantar na casa do Lado Vila; elas relembram algumas memórias com o pai e de momentos na residência.

Capítulo 32, terça-feira, 20 de junho

Branca janta na casa da família Campos e revela todas as novidades. Hélio explica a rivalidade com o Lado Torre e Branca diz que é a favor da verticalização, que inclusive, se mudou para um apartamento. Na residência dos Monteiro, Romeu chama Rosalina de canto e pede para ela parar com as provocações; a garota ressalta que vai continuar. Rosalina posta uma foto com Romeu em suas redes sociais. Leandro pergunta para Fausto se ele tem falado com Hélio e se o zelador ouviu algum comentário da visita do empresário no Lado Vila. Enzo expõe à Nath que vai conversar com Pedalzera; a filha fica feliz. Na internet, Julieta visualiza a foto de Romeu com a Rosalina e fica chateada, interpretando que Romeu e a rival estejam namorando. Fausto comenta com Pórcia que Leandro é uma pessoa muito ruim em sua vida e que Leandro o tirou do caminho do estrelato para transformá-lo em zelador. Fausto pontua que agora não vai mais se empenhar tanto no trabalho do condomínio. Após Rosalina e os pais irem embora do jantar, Vera e Bernardo perguntam para Romeu, o motivo dele esconder que ele e a garota estão namorando. Dimitri tenta arrancar o cartaz que denuncia a gangue Pedalzera do hall do edifício; Fausto se faz indiferente, fala que Dimitri é neto do dono e pode fazer o que quiser. Na casa de Julieta, Romeu visita a amada: eles conversam sobre a foto que Rosalina publicou. Romeu afirma a Julieta que não namora Rosalina e que tentou explicar isso aos pais, mas que Rosalina quis se vingar dele. Ellen flagra Karen chorando vendo a foto do pai. Branca deixa um bilhete de despedida para Clara. Leandro elogia o trabalho de Enzo e diz ao funcionário que vai promovê-lo. Fred fala para Glaucia que a cantora que contratou para o comercial da Monter Mercado cancelou e agora precisa de uma substituta; Glaucia tem uma ideia.

Capítulo 33, quarta-feira, 21 de junho

Hélio pergunta a Vitor o motivo dele não ir à manifestação dos moradores e questiona o filho se ele não se importa com Castanheiras. Julieta, Patrick e Téo ajudam Lívia com a mudança. Romeu comenta com Karen sobre jantar com Rosalina e diz que Rosalina tem virtudes, atitudes e hábitos que Vera gosta. Ian pega um tênis de Alex acreditando que o irmão não usa e dá de presente para Bassânio. Na porta no Residencial Verona, Téo, Patrick e Julieta se recusam a entrar com as caixas de mudança, já que o Lado Vila não invade o Lado Torre, mas Lívia decide que eles vão quebrar as regras. Nando aparece com novo visual no grupo e todos falam que ele está igual irmão. Na roda de amigos, Rosalina revela que está namorando com Romeu; Romeu logo desmente. Rosalina explica que o namoro precisa ser de mentirinha para a família acreditar, solicitando colaboração dos amigos para manter a história. Fausto encontra Hélio e diz que Leandro está com problemas com o filho dele, Bernardo. Enzo esbarra com a gangue Pedalzera e pede para os valentões ficarem longe da filha e dos amiguinhos dela. Karen se depara com Vera e puxa saco dela, alegando que admira a família Monteiro. Glaucia produz e interpreta no comercial da Monter Mercado. Hélio faz uma nova descoberta e revela a Clara que a casa de Telma foi a primeira construída em Castanheiras; havendo um valor histórico, eles podem exigir pela associação do bairro que o imóvel seja preservado. Na praça central, Vitor encara o carrinho de pipoca de Bassânio; Pórcia expressa a Bassânio que Vitor é chato, mas bonito. Bassânio responde a Pórcia que o bonito deve ser o coração; eles se abraçam. Vitor observa Enzo entrando na Monter Holding. Telma se encanta com o apartamento novo. Romeu esquece seu moletom em um banco do condomínio, Patrick passa pelo local, olha, pega e cheira a blusa; Romeu aparece no exato momento. Alex fica incomodado ao perceber que Téo está na quadra do Residencial Verona. Julieta esbarra com Leandro no condomínio, ele nota que ela usa o mesmo elástico de cabelo que encontrou em seu escritório. Vera se junta a Leandro e Julieta e questiona o motivo da menina no local. A sós, Vera explica a Leandro que a menina, Julieta, é filha da Mariana; Leandro fica assustado.

Capítulo 34, quinta-feira, 22 de junho

Romeu exige que Patrick devolva a blusa dele; Patrick pergunta qual perfume que Romeu usa, porque o aroma lembra o cheiro de uma amiga. Romeu suspeita que Patrick reconheceu o cheiro de Julieta. Alex diz a Téo que não aceita a presença dele no Lado Torre; Téo responde que a namorada dele mora no local e que o adversário tem que se acostumar. Romeu propõe um confronto esportivo entre Vila e Torre; Téo gosta da ideia, mas desafia um duelo de basquete apenas ele e Romeu. Ellen, Nath e Ian encontram a cachorra vira-lata que anda causando pelo bairro. Leandro pergunta para Vera e Bernardo como vai o namorico de Romeu e Rosalina; Vera diz que vai bem, mas o que incomoda ela é ter que encontrar Julieta pelo condomínio. No Armazém, frente à Mariana, Vitor manda Amanda explicar para eles o motivo de esconder que Enzo trabalha na Monter Holding, concorrente deles. Um novo adesivo é colado em cima do adesivo do Pedalzera, o “Rollezera”, a gangue tenta descobrir quem é a trupe nova pela área. Amanda explica para Mari e Vitor que o marido precisava do emprego e por isso está na Monter. Caminhando pelo Residencial Verona, Leandro vê o mesmo elástico de cabelo de Julieta, no cabelo da Ellen. Nath fica com ciúmes em relação a aproximação de Ian e Ellen. Téo vence Romeu no basquete. Na porta da Monter, Hélio fala para Bernardo que precisa da ajuda dele: ficar de olho em qualquer modificação que vai ser feita no Lado Vila e pede para Bernardo convencer Leandro a não construir no Lado Vila. Leandro fala para Romeu que mais cedo encontrou a neta dos Campos e viu o mesmo elástico de cabelo que achou em seu escritório; Romeu diz que está na moda e todas as meninas estão usando, mas Leandro manda ele tomar cuidado com as novas amizades. Alex pergunta para Ian sobre o tênis dele. Romeu comenta com Karen que não vê problema do Lado Vila frequentar o condomínio, apenas deles descobrirem que ele se chama Romeu Monteiro. Alex confronta Bassânio e, de forma grosseira, ordena que Bassânio devolva o tênis.

Capítulo 35, sexta-feira, 23 de junho

Bassânio fica triste por ter que devolver o tênis para Alex e chora por humilhação que sofreu; Romeu assiste a cena de longe. Após o clima desagradável no Armazém, Amanda pede para Enzo encontrar rapidamente um emprego fora da Monter. Glaucia mostra o vídeo publicitário que produziu para Leandro e a família, depois de muita lábia, ela consegue a aprovação do pai para publicar e divulgar a Monter Mercado. Telma se apresenta para Fausto; o zelador diz conhecer o tipo dela: crítico e egocêntrico, segundo ele. No Armazém, Patrick localiza o óleo essencial feito pela Dona Clara, o mesmo cheiro que estava no casaco de Rômulo (Romeu). Julieta comenta com Mariana que sente que Daniel ainda gosta da mãe. Em uma das caixas da mudança no apartamento, Ellen encontra a cachorra conhecido no bairro. Patrick confronta Julieta e afirma saber que o moletom que ela usava era do Rômulo (Romeu). Romeu visita o Bassânio e faz doações de roupas e sapatos. Fausto assiste a publicidade de Glaucia e acha péssimo, até ela passar em sua frente e mudar de opinião, puxando saco da patroa. Leandro avisa Vera e Bernardo que Enzo é o novo assistente pessoal dele e que agora participa das reuniões. Vera declara a Leandro que a Monter recebeu uma notificação para tombar a casa de Telma. Mari conta para Hélio e Clara que Enzo está trabalhando na Monter Holding; Hélio fica nervoso. Ellen pede à mãe para ficar com a cachorra, a batizando de Trufa. As crianças do Lado Torre resolvem passear e conhecer o charme do Lado Vila. Na porta da Monter Holding, Hélio esbarra com Enzo. Enzo comenta com Hélio que agora que está trabalhando próximo do Leandro, notou que o Monteiro não é tão ruim quanto imaginava. Mais tarde, Hélio conversa com Romeu na frente do CEC; o garoto se depara com Leandro do outro lado da rua.