Jennifer Lopez revela detalhes do seu casamento com Ben Affleck

A atriz e cantora Jennifer Lopez fez a alegria dos fãs ao revelar novos detalhes do seu casamento com o ator Ben Affleck. Ela mostrou novas fotos da cerimônia que aconteceu há poucas semanas nos Estados Unidos com a presença de amigos e familiares. A estrela contou detalhes de como foi o grande dia e também o seu sentimento ao subir ao altar com o seu grande amor.

As revelações foram feitas na nova newsletter dela, enviada nesta semana, com o relato da noiva e também as fotos do casal. Jennifer começou o seu texto contanto que os dias anteriores ao casamento foram de chuva e todos estavam preocupados, já que a celebração aconteceria no jardim. Porém, o sol apareceu pouco antes do início do casamento.

"Às seis e quarenta e cinco do sábado, 20 de agosto, o sol se soltou e lançou seus raios como pequenos diamantes dançando sobre o rio atrás do altar improvisado em nosso quintal. O céu estava azul claro, e nuvens distantes de puro branco se mantinham firmes no céu. Quando o sol se pôs atrás dos carvalhos cobertos de musgo espanhol, uma brisa quente varreu o gramado onde nossos familiares e amigos mais próximos estavam sentados e, finalmente, comecei minha caminhada pelas escadas que se tornariam o corredor que me levaria para o resto da minha vida. Ahhhhh... estava acontecendo mesmo...", disse ela.

Então, ela contou que chamou o cantor Marc Cohn para cantar em sua entrada na cerimônia. Quando ela caminhava rumo ao altar com os seus filhos e os filhos do noivo, todos podiam ouvir a música 'The Things We've Handed Down. Logo depois, ele começou a cantar True Companion. “Foi a escolha perfeita. Os vinte anos entre os sonhos da juventude e o mundo adulto de amor e família que abraçamos naquele dia trouxeram mais a este casamento do que qualquer um de nós jamais poderia ter imaginado. Não estávamos apenas nos casando, estávamos casando essas crianças em uma nova família”, disse ela, e completou: “Algumas feridas antigas foram curadas naquele dia e o peso do passado finalmente saiu de nossos ombros. Círculo completo – e não do jeito que planejamos, melhor”.

Em outro trecho, Jlo contou sobre a alegria de se casar novamente. “Ben e eu rimos na noite anterior sobre nos casarmos novamente na nossa idade. Nós dois tínhamos sido casados antes e não somos mais crianças, mas, de alguma forma, agora parecia a única idade que fazia sentido. Poder amar alguém para querer ser melhor para ele e fazê-lo feliz, porque dar felicidade e amor torna-se mais alegria do que recebê-lo, é o verdadeiro amor adulto e sublime”, declarou.

Por fim, ela refletiu: “Tudo culminou neste momento, um dos mais perfeitos de nossas vidas. Não poderíamos estar mais felizes. Desejo a todos vocês o mesmo tipo de felicidade... O tipo 'suado' que é ainda mais doce para a jornado que veio antes dela”.

Veja as novas fotos do casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck:

