Fernanda Rodrigues revela o significado do seu buquê de noiva

Fernanda Rodrigues se casou com o marido, Raoni Carneiro, após 14 anos juntos e falou sobre a flor que escolheu para completar o seu visual de noiva

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 17h45

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues surgiu deslumbrante com o seu look de noiva para o seu casamento com Raoni Carneiro. A celebração aconteceu ao ar livre em Portugal na semana passada e contou com um detalhe especial no look da noiva.

Ao invés de escolher um buquê com vários flores, a estrela optou por levar uma única flor: a protea. Nas redes sociais, Fernanda mostrou a sua flor e falou sobre o significado dela.

"Eu e minha Protea! As proteas receberam esse nome em homenagem ao Deus grego Proteus, que tinha o poder da metamorfose. Assim, essas belíssimas flores representam transformação, coragem e esperança", disse ela.

Vale lembrar que Fernanda e Raoni estão juntos há 14 anos e são pais de Luisa (12) e Bento (6).

Veja as fotos de Fernanda Rodrigues: