Zé Felipe rebate polêmica e exibe tatuagem que fez para a mãe: ‘Primeira'

Após receber comentários por ter feito tatuagem para a sogra, Zé Felipe reage e faz tour pelas tatuagens para a família

O cantor Zé Felipe agitou as redes sociais neste final de semana ao mostrar que fez uma tatuagem para a homenagear a sogra, Margareth Serrão, mãe de sua esposa, Virginia Fonseca. Porém, ele gerou comentários polêmicos nas redes sociais acusando-o de ter homenageado a sogra ao invés de sua mãe, Poliana Rocha. Porém, ele rebateu e garantiu que já fez tatuagens para toda a família.

Nos stories do Instagram, Zé Felipe contou que já homenageou a mãe com uma tatuagem em seu punho com a assinatura dela. "Para quem fica mandando aí: tem tatuagem da sogra mas não tem da sua mãe? Gente, a primeira tatuagem que eu fiz foi essa: a assinatura da minha mãe”, disse ele.

Então, ele decidiu fazer um tour pelas tatuagens que já fez para a sua família. Além das tattoos para a mãe e a sogra, ele também tem a assinatura do pai, Leonardo, em seu peito, duas tatuagens para a esposa - uma no pescoço e outra na mão - e os nomes das duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, em seu braço.

Tatuagem do Zé Felipe para a mãe, Poliana Rocha

Tatuagem do Zé Felipe para o pai, Leonardo

Tatuagem do Zé Felipe para a esposa, Virginia Fonseca

Tatuagem do Zé Felipe para a esposa, Virginia Fonseca

Tatuagem do Zé Felipe para a filha Maria Flor

Tatuagem do Zé Felipe para a filha Maria Alice

Tatuagem do Zé Felipe para a sogra, Margareth

Indireta? Poliana Rocha responde comentário sobre Zé Felipe

Depois da nova tatuagem de Zé Felipe para a sogra viralizar, a mãe dele, Poliana Rocha, reagiu nas redes sociais com uma suposta indireta. Ela respondeu ao comentário de um seguidor sobre a homenagem dele para a sogra e falou sobre o herdeiro.

"Adoro você, uma mãe linda, mas seu filho parece que tem mais amor pela sogra, prova é a tatuagem”, uma seguidora enviou uma mensagem para Poliana através de uma caixinha de perguntas. Foi então que a loira desabafou sobre os questionamentos e soltou o verbo sobre a relação com o filho através de seu stories do Instagram.

"Isso diz mais sobre ele do que sobre mim! Eu amo meu filho e tenho a certeza que fiz e faço tudo por sua felicidade. Não questiono em momento algum o papel maravilhoso de mãe que sempre exerci na sua vida", disse Poliana.