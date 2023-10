Poliana Rocha desabafa após Zé Felipe tatuar homenagem para sogra: “Faço tudo”

Ciúme? Poliana Rocha abre o coração em desabafo sincero após Zé Felipe eternizar o amor pela sogra com tatuagem

No último sábado, 30, Zé Felipe causou nas redes sociais ao revelar que fez uma tatuagem em homenagem à mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão. Mas acabou sobrando para a mãe do cantor, Poliana Rocha, que recebeu alguns comentários indelicados nas redes sociais sobre sua relação com o filho.

O assunto veio à tona depois que o cantor compartilhou o resultado do desenho. O marido de Virginia decidiu eternizar o amor pela sogra ao marcar seu apelido na pele: ‘Magara’, diz a tatuagem em seu pulso. Assim que os seguidores viram a homenagem, decidiram questionar se a mãe do artista teria ficado com ciúmes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ALFINETEITEEN ® 💣📌 (@alfineteiteen)

"Adoro você, uma mãe linda, mas seu filho parece que tem mais amor pela sogra, prova é a tatuagem”, uma seguidora enviou uma mensagem para Poliana através de uma caixinha de perguntas. Foi então que a loira desabafou sobre os questionamentos e soltou o verbo sobre a relação com o filho através de seu stories do Instagram.

"Isso diz mais sobre ele do que sobre mim! Eu amo meu filho e tenho a certeza que fiz e faço tudo por sua felicidade. Não questiono em momento algum o papel maravilhoso de mãe que sempre exerci na sua vida", Poliana deu uma declaração sincera para mostrar que a tatuagem não impacta o seu papel na vida do filho.

Poliana Rocha abre o coração após Zé Felipe tatuar o nome da sogra - Reprodução/Instagram

Com a repercussão, Zé Felipe também veio a público para mostrar que tem uma tatuagem em homenagem à mãe: “Gente, a primeira tatuagem que eu fiz foi essa, que é a assinatura da minha mãe e essa aqui, que é a assinatura do meu pai”, disse o artista, que exibiu os desenhos para Poliana em seu pulso e para Leonardo no peito.

“Tenho da Virgínia, a inicial dela, da Florzinha e tenho da Maria Alice”, o cantor mostrou que tem várias homenagens para a família toda espalhadas em seu corpo, incluindo sua esposa e suas duas filhas, as pequenas Maria Alice, que tem dois anos, e Maria Flor, que tem apenas onze meses, frutos do relacionamento com a loira.

🚨FAMOSOS: Após ser criticado por tatuar o nome da sogra e não o da mãe, Zé Felipe aparece nos stories para se explicar. pic.twitter.com/nrnG8gxtgL — CHOQUEI (@choquei) October 1, 2023

Vale lembrar que enquanto Zé Felipe cumpre sua agenda de shows, Virginia Fonseca está de repouso em casa com as duas filhas. A influenciadora digital contou que começou a passar muito mal e precisou receber atendimento médico em casa. Além disso, a empresária também divulgou os possíveis diagnósticos e rebateu as especulações de uma nova gravidez.

Poliana Rocha superou ciúmes de noras:

No passado, Poliana Rocha já falou ter tido bastante ciúmes de seu único herdeiro com as namoradas que ele teve antes de Virginia Fonseca, com quem construiu uma família e atualmente tem duas filhas. A loira revelou que precisou passar por terapia para superar o sentimento, mas que tem uma ótima relação com a nora.