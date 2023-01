Zabelê começou como backing vocal e já estudou dança; relembre carreira

Cantora, Zabelê fez parte do trio musical SNZ e, desde 2009, se dedica a carreira solo

Zabelê Gomes (47) é um dos grandes nomes da MPB e do pop rock do Brasil nos anos 2000. Filha de Pepeu Gomes (70) e Baby do Brasi (69), a cantora tem dois álbuns e já fez parte do grupo SNZ, ao lado das irmãs Nãna Shara (46) e Sarah Sheeva (49). No entanto, sua carreira começou anos antes, quando ainda estudava dança e cantava no backing vocal .

A artista começou a cantar profissionalmente em 1995, quando ainda estudava dança em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Dois anos depois, em 1997, ela começou a carreira de cantora como backing vocal dos pais, nos shows e apresentações. No mesmo ano, ela e as irmãs formaram o trio musical SNZ.

O primeiro álbum do grupo foi lançado em 2000, pela Warner Music Brasil e seu primeiro hit foi Longe do Mundo, sendo divulgado na trilha sonora do filme O Trapalhão e a Luz Azul. Em 2002, Sarah saiu do grupo, que entrou em um hiato por quatro anos, retornando em 2006 com o álbum Zumzum e Pronto.

Três anos depois, o grupo se separou oficialmente. Depois, a artista começou a seguir sua carreira solo –que dura até hoje. Ela fez turnês pelo Brasil com diversos músicos cantando o repertório dos Novos Baianos. Seu primeiro álbum solo foi lançado no ano de 2015, intitulado Zabelê, que teve dois hits, as músicas Nossas Noites e Prática.

Quatro anos depois, em 2019, ela descartou a volta do trio e disse estar preparando um novo álbum. O lançamento do projeto, intitulado Auê, chegou no ano de 2021. Antes, ela lançou uma versão da música Preta Pretinha, em parceria com o cantor Carlinhos Brown. Em dezembro do mesmo ano ela lançou Deusa do Amor, seu single que antecedeu o disco.

Agora, seu último projeto se chama Eu Também Quero Beijar/A Lua e O Mar, música feita em parceria com o seu pai, Pepeu Gomes. A canção ganhou um clipe no YouTube, no ano de 2022. Atualmente, a artista possui mais de 40 mil seguidores nas redes e compartilha fotos da sua rotina e do dia a dia como artista.