Yasmin Brunet aparece irreconhecível com pintura corporal em clipe de Matuê

Yasmin Brunet se caracterizou de E.T para clipe de Matuê e deixou os fãs espantados: “Era tu, mulher?”

Yasmin Brunet (34) deixou seus fãs chocados após participar do videoclipe de “Flow Espacial”, canção de Matuê (29), com colaboração de Teto (21) e Wiu (20). Na produção, Yasmin interpretou um E.T e desfilou com peças sensuais enquanto estava com o corpo completamente pintado de rosa. A modelo compartilhou fotos dos bastidores em suas redes sociais e surpreendeu os seguidores, que não tinham reconhecido a musa.

Na publicação, Yasmin surgiu com o corpo rosa, mini saia, bota e um top disruptivo no estilo futurista em tons de prata, além de uma maquiagem preta bem pesada e os longos cabelos lisos. Para entrar no personagem, a modelo usou até uma prótese de orelhas falsas, imitando a imagem característica de um extraterrestre.

Yasmin brincou com sua aparência: "Agora posso dizer que fui um et! Obrigada pelo convite”, disse marcando os cantores e produtores do vídeo clipe. Nos comentários, os fãs foram à loucura e fizeram várias piadas: “Não quero te ver nem pintada de ouro" EU INDO DE ROSA”, brincou um. “E era tu mulher?”, disse uma admiradora que não identificou a loira quando assistiu ao clipe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin 🌟🧜🏼‍♀️ (@yasminbrunet)

Apesar das brincadeiras, não faltaram elogios para o conceito: “Perfeita até rosa”, disse uma fã. “Você é maravilhosaaaa mulher!!! Sua linda”, disse outra. “Outro nível de vibe”, falou um seguidor sobre a participação de Yasmin no clipe. Alguns fãs também apontaram a semelhança do look com as peças usadas por Luísa Sonza (24): “Roubaram as roupas da Luisa”, disse um fã.

