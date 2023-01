Yasmin Brunet ostenta beleza e barriga sarada ao renovar o bronzeado: ''A mulher é perfeita''

Modelo Yasmin Brunet deixa os seguidores babando ao publicar clique tomando sol de biquíni cavado

Dona de uma beleza estonteante, a modelo Yasmin Brunet (34) surpreendeu os seguidores com mais um clique poderoso nas redes sociais!

Nesta sexta-feira, 27, a filha de Luiza Brunet encantou os fãs ao surgir aproveitando o dia de calor no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado.

Com a calcinha do biquíni cavada na cor preta e a parte de cima com estampa florida, a musa posou deitada em uma canga com uma das mãos no cabelo e deixou à mostra seu corpaço. Na imagem, publicada em sua conta no Instagram, ela esbanjou a beleza natural e as curvas perfeitas.

"Oie", disse Yasmin na legenda, usando emojis de brilho e sereia, e recebendo enxurrada de mensagens dos admiradores, que babaram: "Sereiaaaa", "A mulher é perfeita!", "Deusa da beleza", "Que mulher maravilhosa", "Sem condições", "como pode ser tão gata??? ", "A mulher mais linda do mundo", babaram os fãs.

Confira Yasmin Brunet tomando sol:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet é apresentada como musa da Grande Rio

A modelo Yasmin Brunet é a nova musa da Grande Rio! Seguindo os passos da mãe, Luiza Brunet, a loira vai desfilar com a escola de samba carioca no Carnaval 2023!

Na noite de terça-feira, 24, a influenciadora digital foi anunciada como musa quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em seu feed no Instagram, a empresária comemorou a conquista e se disse honrada pela oportunidade de desfilar na Marquês de Sapucaí, citando o legado de sua mãe como rainha de bateria de diversas escolas, e que vai voltar a desfilar na Portela este ano.

"Ontem fui apresentada como musa da @granderio e não poderia estar mais feliz em seguir os passos da minha mãe que foi e sempre será um dos grandes ícones do carnaval carioca. Obrigada por me receberem tão bem como parte dessa família Grande Rio", iniciou ela. "VAI SER LINDO! (Sem pressão galera kkk! Eu quero me divertir e fazer meu melhor para representar minha escola que me recebeu com todo coração)", escreveu ainda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!