Você sabia? Mãe de Zé Vaqueiro não foi ao casamento do filho e ele explicou o motivo

Zé Vaqueiro já explicou o motivo para a sua mãe não ter ido ao seu casamento com Ingra Soares. Relembre o que ele disse

O cantor Zé Vaqueiro é casado com a empresária e influenciadora digital Ingra Soares. A cerimônia de casamento deles aconteceu em outubro de 2021, mas uma ausência foi sentida pelos fãs na época. Isso porque a mãe dele não esteve presente no casamento do filho. Assim, em outubro de 2022, ele contou o que aconteceu.

Em entrevista no programa É De Casa, da Globo, Zé Vaqueiro contou que a mãe decidiu não ir ao seu casamento porque o cantor não convidou o marido dela na época. “A minha mãe não foi no casamento... Eu falei com ela, conversei com ela... Ela estava junto com um cara e aconteceram várias coisas que acabaram me desgostando, me decepcionando muito com a pessoa dele”, disse ele no quadro Promessas.

E completou: “Eu conversava com minha mãe, às vezes eu ligava para ela e não podia falar com ela direito, ela não tinha celular, e eu não gostava disso. Então eu disse: 'se a senhora vier sozinha, pode vir, mas com ele não'. E aí ela não foi. Eu convidei, eu quis que ela fosse, e aconteceu isso”.

Para finalizar, ele contou que sua mãe se separou do ex-marido e tem uma ótima relação com a família.

“Conversei com ela. Ela se separou dele e eu estou dando a maior força. Dei uma casa para ela morar com meu irmão”, afirmou ele, na época.

Filho de Zé Vaqueiro nasceu com malformação e está na UTI

Nesta quarta-fira, 26, a equipe do cantor Zé Vaqueiro anunciou que o filho caçula dele, Arthur, fruto do casamento com Ingra Soares, nasceu no dia 24 de julho com uma malformação congênita e foi internado na UTI.

A assessoria de imprensa dele informou que Arthur veio ao mundo com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Com isso, ele necessita de cuidados médicos.

“Na tarde de segunda-feira, 24, nasceu Arthur, filho caçula de Ingra Soares e Zé Vaqueiro, que já são pais de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13. A mãe passa bem e já recebeu alta hospitalar. O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto. Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família, que agradece antecipadamente o apoio”, informaram.