Vivendo uma fase desapegada, Gabi Martins lança 'Vou Te Dar Trabalho': ''Reflete muito o que eu estou sentindo''

Valentina Rosa Publicado em 10/08/2022, às 16h46

Na próxima sexta-feira, 12, Gabi Martins (25) irá lançar sua mais nova canção, Vou Te Dar Trabalho. A música tem uma vibe mais desapegada de uma mulher solteira e casa certinho com o atual momento da vida da cantora, que acabou há pouco tempo um relacionamento sério: ''Eu gosto muito de cantar e de escrever o que eu sinto! Essa música não é composição minha, mas a vibe dela, a história dela, o que ela diz é o que estou vivendo, reflete muito o que eu estou sentindo, a minha essencial!", disse a sertaneja durante um bate-papo exclusivo com a CARAS Digital.

A novidade de Gabi conta com a participação de MC Danny (23), um dos ícones do funk atual e que já fez parcerias com uma série de outros artistas. Para a loira, Danny foi importante para a música já que ela também tem essa vibe desapegada: "la é uma parceira incrível! Foi uma amiga também. Queria gravar a tempos com ela, desde o começo do ano e agora surgiu a oportunidade. Ela é a voz que eu precisava nessa música, uma mulher desapegada, corajosa, livre! E é justamente o que essa música expressa..."

Além do sertanejo, que é a raiz da cantora, a música tem, como ela mesma disse: "uma mistura de piseiro, um pouco de forró, com um pouco do sertanejo e o funk". A artista sempre gostou de misturar ritmos e confessou que dessa vez foi muito legal se juntar com o funk: "Eu sou uma pessoa muito eclética! A minha última parceria foi com o Marcinho Sensação que foi um piseiro bem pra cima! Eu estou adorando fazer essas parcerias novas. Eu acho que o sertanejo tem essa abertura e tem tido cada vez mais no mercado atual. Eu acho que é uma música que tem tudo pra bombar, pra ser uma trend no Tik Tok. Eu adoro combinar o sertanejo com outras pegadas."

A música ainda ganhou um clipe, gravado em uma boate de São Paulo e que contou com a participação de dois ícones da internet, as influenciadoras Viih Tube (21) e Júlia Puzzuoli (20). Gabi não pensou duas vezes em chamar as meninas, já que elas combinam e muito com o tema da canção: "As duas tem essa linguagem do desapegada, da mulher livre e empoderada que faz o que quer, que beija quem ela quer, que tem vários contatinhos... E essa música fala justamente isso, tanto que mo clipe a gente se divertiu, a gente teve canas com dançarinos, com os boys, a gente se divertiu... A gente foi o que a gente é nas baladas, é muito a nossa cara, o que a gente é mesmo!"

"Tem alguns momentos que ficaram marcados. Na boate a gente ficou lá com os dançarinos. Ai tinha um cano de pole dance e a gente ficou lá zoando. Foi bem divertido! No início, tem um contatinho que me liga e pede pra namorar comigo e a gente dá uma risada.", completou ela, lembrando os bastidores da gravação que foram super descontraídos.

Aproveitando o lançamento da música, Gabi ainda trassou um paralelo de como está sendo essa fase solteira em sua vida pessoal: "Eu acho que o mais legal é ter o autoconhecimento, ter o amor próprio, dedicar um tempo a você, a focar no que você mais quer, nos seus desejos, em cuidar de você, nos seus sonhos e prioridades! Por exemplo: Eu estou tempo pra ir à academia, pra estudar canto, pra compor, pra sair com as minhas amigas... Estou dedicando esse tempo com a minha família e com o que eu quero, com as minhas vontades."

Vinda de uma fase mais romântica na carreira, a artista não nega que inda sente vontade de se apaixonar de novo e fazer novas canções mais românticas e de sofrência: "Os fãs estão empolgados porque eles acompanham toda a minha vida pessoal e minha vida profissional. Eles estão adorando essa fase mais Gabi desapegada. Eu já tive essa fase mais romântica, ainda tenho ela dentro de mim. Nesse momento ela está um pouquinho guardada, mas mais pra frente pretendo soltar ela de novo! Eu quero lançar um EP sofrência, já escrevi algumas músicas esse ano mais sofrência. Depois dessas músicas mais animadas, eu pretendo lançar essas mais sofrência!"

Por fim, a cantora revelou quais suas expectativas com o público: "Eu acho que vai ser uma música que vai marcar a minha carreira, vai ser uma música que pode viralizar porque tem muita dancinha, tem umas frases bem legais que as mulheres gostam de ouvir de empoderamento, de fazer o que elas querem fazer. Então assim, eu acho que vai ser bem legal a repercussão! Tem duas influenciadoras maravilhosas e a MC Danny comigo. Eu acho que vai ser só coisa boa ai!"

