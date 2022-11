Viúva sonha com Erasmo Carlos e se irrita: "Não era você, era o trauma"

Erasmo Carlos deixou a viúva Fernanda Passos, de 32 anos, no último dia 22 de novembro

A viúva de Erasmo Carlos, que morreu aos 81 anos, continua desabafando através de legendas de fotos com ele nas redes sociais. Contando como vem lidando com a perda, Fernanda Passos relata os momentos que tem com o amado, seja como memória ou sonho.

Em uma foto em que ele está distraído, ela escreveu: "Pelé… essa noite sonhei com você, mas ainda não era você, era o trauma. Não foi um sonho bom, bonito, foi duro e triste, e mais uma vez você foi levado",.

Ela então afirmou que vem vivendo o luto do jeito errado: "Fico fazendo o que o Walter me proibiu, fico fazendo o caminho reverso e pensando em qualquer coisas que eu deveria ter feito ou deixado de fazer, qualquer coisa que te fizesse ficar comigo, ou que fizesse a sua partida mais suave.

Você merecia ir suavemente".

"Princeso, você dizia que não vivia sem mim… em que momento eu faltei que te fez deixar de viver? Qual foi a minha falha? Sabia que desde que você partiu eu não tomei um remédio se quer? Eu não acho justo aliviar para mim depois do seu sofrimento. Tem que doer, tem que doer como nunca, tem que doer mais do que doeu em você para que eu me sinta aliviada", confessou.

"Ao contrário do que pensam, eu vou viver. Me lembro de pensar na sua postura diante da morte do Gugu e concluir sobre a beleza da sua tristeza. Na minha não tem nenhuma beleza, é impossível me comparar a você. Mas minha tristeza terá o curso dela, depois virá a vida sem você, e eu preciso enfrentar", lamentou a viúva de 32 anos.

"Como me irritava quando íamos a algum lugar onde todos estavam te esperando e você me fazia entrar na frente… você sempre achava que eu tinha que entrar e andar na frente. Eu via a decepção no olhar das pessoas que estavam empolgadas por te ver. De repente, agora, você me colocou na frente, e eu estou irritada!", desabou. Erasmo Carlos morreu no último dia 22 de novembro. No último domingo, 27, a viúva e Roberto Carlos falaram ao Fantástico sobre como estão lidando com a morte do músico querido.

Confira a publicação de Fernanda Passos: