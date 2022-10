Viúva de Maurílio revela que casal passou aperto durante pandemia

Luana Ramos, viúva do cantor Maurílio, diz que tinham dificuldades de pagar as contas

Luana Ramos, viúva do cantor Maurílio, veio à público em suas redes sociais para contar que ela e o sertanejo passaram por algumas dificuldades durante os dois anos de pandemia. Mesmo com o sucesso da música S de Saudade, de Luiza & Maurílio, o casal não conseguia pagar as contas.

A viúva fez um desabafo em seu Instagram ao rever mensagens com o marido, enquanto procurava comprovantes de pagamento depois de uma conversa com o dono do apartamento em que mora e que dividia com o cantor que veio a falecer em dezembro de 2021 por complicações de um tromboembolismo pulmonar.

"Olhando nosso histórico, me deu uma tristeza. Vi nossa preocupação com as contas, o que é normal, mas o quanto a gente tava com dificuldade de manter tudo em dia com a pandemia. A gente passou por uns apertos, bem apertos mesmo, em 2021 e 2020. Fiquei refletindo o quanto ele merecia mais. Ele trabalhou tanto, a música dele tocando em todo lugar, e as pessoas acham que é uma coisa, mas não é. Passei o dia inteiro com esse engasgo, com esse sentimento de que ele merecia mais, o conforto que ele almejava e queria dar para a mãe dele", contou Luana.

Ela aproveitou para refletir sobre a saudade do cantor. “Hoje percebo que o problema que a gente enfrentava na época, que a gente achava que era grande, não era, perto do que aconteceu. A gente podia estar devendo tudo, mas se ele estivesse aqui, seria perfeito", disse ela.

Na legenda, ela escreveu: “Desabafo. Não sei se é algo comum do luto, essa sensação de MAIS sabe?! Hoje passei o dia inteiro sentindo e tentando compreender esse sentimento. Já me senti assim outras vezes é claro, mas hoje foi um pouco diferente, relendo mensagens que ele me mandou a mais de 1 ano atrás e revivendo preocupações da época”, começou.

“Frustração. Essa é a palavra que vem na minha mente agora pensando em tudo. Poderia guardar mais esse desabafo assim como tantos outros que já guardei, mas hoje pensei que mais alguém poderia me entender e tá aí. Até quando, não sei. Talvez eu apague esse vídeo mais tarde, afinal sempre escrevi aqui, mas agora à noite não quis só digitar. Ao mesmo tempo que eu sei que ele viveu momentos incríveis, sinto que faltou outros momentos que eu sei que ele gostaria muito de ter vivido. Não deu tempo. Deus sabe de todas as coisas. Enquanto isso, sigo tentando compreender esse mix de sentimentos”, completou.

Veja o vídeo de Luana Ramos desabafando:

