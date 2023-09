Vem saber os pedidos mais curiosos dos famosos que vem para festival!

Alguns famosos internacionais fizeram exigências curiosas para seus camarins em um festival que acontece em São Paulo neste fim de semana

Neste final de semana, um festival de música de São Paulo será palco para diversos famosos internacionais. Como acontece em grandes festivais de música, os cantores que irão participar fizeram exigências para seus camarins.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, uma das exigências mais inusitadas e curiosas foi a do cantor americano Post Malone, que será heradliner do festival no primeiro dia do evento, este sábado, 2.

Malone teria exigido Jelly Belly Fish, balinhas de jujuba em formato de peixinhos. O doce não é vendido aqui no Brasil e teve que ser importado. Outro pedido do rapper foi uma mesa de “beer pong” famoso jogo de universitários americanos, em que a meta é jogar bolinhas de pingue pongue em copos de cerveja.

Ingrid Berger é a profissional que cuida destes pedidos, muitas vezes inusitados. Para o jornal, a especialista comentou que se surpreendeu com a quantidade de copos necessários para o jogo que Post Malone pretende fazer nos bastidores do show.

“Ele vem com uma banda enorme, e o pedido quase triplicou. Tequila, que eram duas, agora são cinco. Pediu 400 copos para fazer a brincadeira da cerveja. A banda também pede um monte de coisinhas, como ‘beef jerkey’, que é aquela carne seca americana”, revelou a profissional de 67 anos.

Berger ainda revelou que estes pedidos feitos neste festival de São Paulo, que está em sua primeira edição, estão fáceis comparados com outros cantores que já vieram para o Brasil: “Não tem um Drake da vida, um Justin Bieber, esses que dão mais trabalho e pedem muito mais coisa”.

Ainda sobre mais detalhes, a profissional ainda comentou que uma das bandas que será headliner no evento que ocorre nos dois primeiros finais de semana deste mês deixou seu trabalho “muito fácil”.

Segundo ela, essa banda teria mandado uma lista de pedidos de meia página. Ingrid já trabalhou com artistas e bandas que chegaram a fazer uma lista de 10 páginas só com exigências. Vale lembrar que entre as bandas que serão healiners do festival musical paulista estão Maroon 5, Foo Fighters e Yeah Yeah Yeahs.

A profissional ainda afirmou que trabalhar com aritstas brasileiros, que neste festival trará Jão, Iza e Luísa Sonza, é mais fácil porque os pedidos são produtos e alimentos nacionais. Porém, ela afirma que tudo deve ser em grandes quantidades.

“Vêm com uma equipe grande, com cabeleleiro, maquiador, assistente, sei lá o que. Eles pedem bastante comida, porque são muitos. Pedem frango assado, muito sanduíche, salgadinho, pizza, bebida”, ainda afirmou ela.

A comida nos bastidores de um evento como este é um cuidado a parte. “Esse ano temos muitos vegetarianos e veganos, mais de quarenta; e tem muita gente com alergia, à amendoim, a glúten [...] Temos que ficar atentos ao menu, para conciliar todos esses pedidos e não ter nada que provoque algum mal-estar em alguém”, ainda afirmou Ingrid para o site Tracklist.

E quando artistas internacionais pedem comidas e bebidas que não são fáceis de achar aqui no Brasil, o jeito é substituir, como revelou a profissional: “O cara quer biscoito de arroz com sabor de alga marinha. A gente não tem aqui, então ponho biscoito de arroz normal. Eles pedem muita kombucha, aquele chá fermentado, e com sabores que a gente não tem. Frutas vermelhas troco por morango ou amora”.

Colaboração!

Uma das atrações internacionais deste festival musical é a cantora Demi Lovato. Recentemente, Demi foi muito elogiada pelos brasileiros após surgir em uma colaboração inusitada.

Nesta última terça-feira, 29, Luísa Sonza lançou seu novo álbum intitulado “Escândalo Íntimo”. E qual não foi a surpresa dos fãs ao ouvirem que Demi está presente em uma das faixas. Mais que isso, cantando em português.