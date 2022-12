Veja as músicas que Barack Obama mais gostou de escutar do ano de 2022

Já conhecido por ter um bom gosto musical, o ex-presidente Barack Obama todo ano lista suas músicas favoritas

O ano de 2022 já está chegando ao seu fim. E para comemorar, o ex-presidente dos Estados Unidos da América Barack Obama (61) preparou sua anual e tradicional playlist com suas músicas mais ouvidas durante o ano. Divulgada na última sexta-feira, 23, em suas redes sociais, o 44º presidente norte-americano mostrou suas faixas favoritas.

“Sempre gosto de compartilhar minha lista de reprodução de música de fim de ano com todos vocês - e este ano ouvimos muitas músicas excelentes. Aqui estão alguns dos meus favoritos”, escreveu nas publicações que fez em seus perfis oficiais do Twitter e Instagram, junto da lista.

Com 25 faixas especialmente selecionadas pelo político, 13 foram de artistas indicados ao Grammy de 2023. Barack ainda mostrou ecleticidade! Sem distinção de gêneros musicais, o ex-presidente ouviu desde country até o rock, com toques de pop, afrobeat e outros.

Das mais ouvidas pelo marido de Michelle Obama (58), os destaques ficam para The Heart Part 5, música do rapper Kendrick Lamar (35), que veio como forma de prelúdio do que estava por vir em seu álbum aclamado, Mr. Morale & the Big Steppers, lançado neste ano. Além disso, ainda no hip-hop, Barack listou Break My Soul, de Beyoncé (41), mostrando que o disco da Queen B, Renaissance, chamou sua atenção.

Saindo um pouco do inglês, mostrando que é mesmo eclético, Barack Obama listou músicas de artistas como Bad Bunny (28), com Tití me Preguntó, de seu álbum Un Verano Sin Ti, que vem sendo especulado como o melhor do ano. Além do porto-riquenho, Rosalía (30) também integrou a lista com sua música sucesso Saoko.

Pelo segundo ano seguido, a artista Lizzo (34) esteve presente na playlist do ex-presidente, com a canção About Damn Time. Uma grande revelação que estreou na lista de Barack Obama foi o rapper de Indiana, nos Estados Unidos, Omar Apollo.

Conhecido por rimar em inglês e espanhol, o artista foi indicado ao Grammy de 2023 e está na lista do político com seu single Tamagotchi. A lista ainda conta com outros grandes nomes como Steve Lacy, SZA e muitos outros.

Confira a lista completa de músicas que o ex-presidente Barack Obama mais gostou do ano de 2022:

Barack Obama celebra os 30 anos de união com Michelle Obama

Em outubro deste ano, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua esposa Michelle Obama completaram 30 anos de casados. Em suas redes sociais, o político prestou uma linda homenagem à amada.

“Miche, depois de 30 anos, eu não tenho certeza porque você tem a mesma aparência e eu não. Eu sei que eu ganhei na loteria naquele dia – e que eu não poderia ter pedido por uma companheira de vida melhor. Feliz aniversário, querida!”, disse ele.