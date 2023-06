Tierry revela detalhes após capotar o carro: ‘Faltou o freio’

Após assustar os fãs com notícia de que capotou o carro, Tierry se pronuncia pela primeira vez sobre o que aconteceu na estrada na Bahia

O cantor Tierry abriu o jogo sobre como foi o acidente de carro que sofreu no último final de semana. O veículo dele capotou em uma estrada enquanto estava indo para a cidade de Caetanos, na Bahia, e ninguém ficou ferido. Nas redes sociais, o artista contou que ficou sem freio enquanto dirigia.

“Acabei de chegar em São Paulo e recebi muitas mensagens e ligações aqui perguntando se eu estou bem. Estou bem, já fiz dois shows depois que aconteceu o acidente, mas graças a Deus não houve nada. Eu fui dirigindo o carro do meu amigo que foi lá pro hotel pra poder ir pro show comigo e o carro faltou freio na curva”, contou ele.

Então, ele deu mais detalhes. “Eu ainda consegui frear o carro, mas tinha uma ribanceira e o carro passou e capotou. Graças a Deus não tive nada, e já estou aqui em São Paulo. Hoje tem compromisso, fiz show ontem também. Infelizmente a gente acaba passando por dificuldades na estrada, a precariedade, né? Das pistas”, disse ele.

Logo depois, ele falou mais sobre ter ficado bem para fazer os shows agendados normalmente. “Era uma pista totalmente de barro, mas graças a Deus a gente está em dia com a oração, Maria passou na frente não me deixei abalar. Fiz os shows, depois fiz outro show também em Jaborandi. Essas coisas infelizmente a gente está suscetível, porque a gente está na estrada trabalhando. Muita gente passa por isso, não são apenas pessoas públicas. Mas estou com saúde, estou bem graças a Deus”, afirmou.

Por fim, Tierry contou que só tem o que agradecer. “Tenho que colocar meu joelho no chão e agradecer porque é a segunda coisa em uma semana. Graças a Deus tenho uma mãe que ora por mim todo dia, tenho pessoas que me querem bem e um Deus que conhece meu coração e anjos mandados por ele para cuidar da gente”, contou.

Vale lembrar que a equipe de Tierry também levou um susto há poucos dias. Membros da equipe dele viajavam em um avião de pequeno porte quando a porta da aeronave abriu durante o voo. O cantor não estava no avião. A aeronave precisou fazer um pouso de emergência em São Luís, no Maranhão.

Segundo informações do g1, tudo aconteceu logo após a decolagem. Como todos estavam com os cintos afivelados, ninguém se feriu. Eles também conseguiram manter a calma durante o acidente. "Passamos um susto, mas graças a Deus estamos bem. A aeronave em que estávamos abriu a porta do fundo e foi um vento muito forte na aeronave", disse Renato Butyca, um dos músicos presentes na aeronave, também ao portal da Globo.