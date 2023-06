Tierry capotou o carro antes de show na Bahia: 'Foi um susto apenas'

Tierry levou um susto ao capotar o carro em uma estrada na Bahia antes de show na região

O cantor Tierry levou um susto enquanto dirigia em uma estrada de Caetanos, na Bahia, no último final de semana. O artista capotou o carro algumas horas de um show enquanto estava acompanhado de um amigo.

O acidente aconteceu no final de semana, mas só chegou ao conhecimento do público nesta segunda-feira, 19. De acordo com a equipe do artista, Tierry está bem e não teve ferimentos. Ele e o amigo apenas levaram um susto.

“Foi um susto apenas. Nada demais. Tanto que ele se apresentou normalmente”, disse a assessoria de imprensa dele. Por enquanto, o artista não falou sobre o ocorrido em suas redes sociais.

Vale lembrar que a equipe de Tierry também levou um susto há poucos dias. Membros da equipe dele viajavam em um avião de pequeno porte quando a porta da aeronave abriu durante o voo. O cantor não estava no avião. A aeronave precisou fazer um pouso de emergência em São Luís, no Maranhão.

Segundo informações do g1, tudo aconteceu logo após a decolagem. Como todos estavam com os cintos afivelados, ninguém se feriu. Eles também conseguiram manter a calma durante o acidente. "Passamos um susto, mas graças a Deus estamos bem. A aeronave em que estávamos abriu a porta do fundo e foi um vento muito forte na aeronave", disse Renato Butyca, um dos músicos presentes na aeronave, também ao portal da Globo.

Tierry beija a namorada em evento

O cantor sertanejo Tierry abriu o jogo sobre ter sido visto com um novo affair saindo de uma festa. Se trata de Mikaely Amorim, que é estudante de direito e modelo. À coluna de Leo Dias, no Metropoles, o artista falou sobre como conheceu a gata baiana: “Conheci a Mi em outubro e, desde então, a gente ficava sempre que eu ia a Salvador, nada sério. Só que a gente foi se gostando, eu fui conhecendo ela e vendo o quanto ela era incrível.

Ele encheu a affair de elogios: "Mikaely é uma menina incrível, simples, humilde e discreta, mora com a mãe, trabalhadora e linda, não só por fora. Tratou meu filho e minha mãe da melhor maneira. Mikaely tem uma luz sem tamanho”.

Foto: AgNews