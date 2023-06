Imagens fortes: porta de avião com equipe de Tierry abre durante voo e assusta fãs

Porta do avião de Tierry abre durante voo; assessoria emitiu nota oficial sobre o caso

Integrantes da equipe do cantor Tierry levaram um susto nesta segunda-feira, 12. É que a porta do avião em que eles estavam se abriu durante o voo. A aeronave precisou fazer um pouso de emergência em São Luís, no Maranhão.

Segundo informações do g1, tudo aconteceu logo após a decolagem. O cantor, por sorte, não estava no avião. Como todos estavam com os cintos afivelados, ninguém se feriu. Eles também conseguiram manter a calma durante o acidente.

"Passamos um susto, mas graças a Deus estamos bem. A aeronave em que estávamos abriu a porta do fundo e foi um vento muito forte na aeronave", disse Renato Butyca, um dos músicos presentes na aeronave, também ao portal da Globo.

"Naquele momento ficamos apreensivos, só que o piloto acalmou todo mundo, dizendo que estava tudo sob controle", afirmou ele. "Conseguimos voltar para São Luís, pousar e foi constatado que teve algum erro lá na porta. A gente não tem como falar sobre isso, porque não cabe a gente", completou.

Veja:

🚨VEJA: Momento em que a porta do avião do cantor Tierry abriu com a equipe do cantor em pleno voo. A assessoria do artista informou que apesar do susto, ninguém ficou ferido.



pic.twitter.com/uy3GJOi0ww — CHOQUEI (@choquei) June 13, 2023

Namorando feliz

O cantor sertanejo Tierry abriu o jogo sobre ter sido visto com um novo affair saindo de uma festa. Se trata de Mikaely Amorim, que é estudante de direito e modelo. À coluna de Leo Dias, no Metropoles, o artista falou sobre como conheceu a gata baiana: “Conheci a Mi em outubro e, desde então, a gente ficava sempre que eu ia a Salvador, nada sério. Só que a gente foi se gostando, eu fui conhecendo ela e vendo o quanto ela era incrível.

Ele encheu a affair de elogios: "Mikaely é uma menina incrível, simples, humilde e discreta, mora com a mãe, trabalhadora e linda, não só por fora. Tratou meu filho e minha mãe da melhor maneira. Mikaely tem uma luz sem tamanho”.