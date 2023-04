Tierry aparece em público com a nova namorada e troca beijos em festa

Cantor Tierry faz primeira aparição pública com nova namorada, a modelo Mikaely Amorim, em festa de aniversário em São Paulo

O cantor Tierry (33) está namorando! O artista marcou presença em uma festa na noite de quinta-feira, 27, em São Paulo, com a modelo baiana Mikaely Amorim (23).

Os dois surgiram juntos pela primeira vez na de sua personal trainer Carla Farias em um bar na capital paulista e posaram em clima de muito romance, sem esconder o relacionamento e trocando beijos publicamente.

Mikaely foi musa do clipe de Lá Ele. Eles assumiram a relação na manhã de quinta-feira, quando apareceram juntos nas redes sociais.

Os ex-BBBs Rodrigo Mussi e Arthur Aguiar também estiveram presentes no evento.

Vale lembrar que o último affair de Tierry foi com a bailarina Carla Bruno, sua coreógrafa no Dança dos Famosos. Antes, o artista namorou a cantora e ex-BBB Gabi Martins (26) por pouco mais de um ano.

Fotos: Leo Franco/ Ag News

Tierry grava a segunda parte de seu DVD em Salvador

O cantor Tierry é só alegria ao celebrar a gravação da segunda parte do DVD Volta, as crianças sentem a sua falta. O evento aconteceu em Salvador no último final de semana com a presença de 40 mil fãs. O show durou cerca de duas horas e contou com um repertório repleto de hits e convidados especiais, como Péricles, Tays Reis, Pablo e Jaldo Rodrigues.

“A segunda parte deste DVD tinha que ser em Salvador, minhas origens, ao lado da minha família, onde tudo começou e com amigos. Pra ficar ainda mais especial, em um evento que promete rodar o Brasil, o Samba e Sofrência. Me sinto realizado", disse ele.