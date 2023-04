Tierry grava a segunda parte do seu DVD em Salvador

Tierry agita uma multidão de fãs durante a gravação da segunda parte do DVD 'Volta, as crianças sentem a sua falta'

O cantor Tierry é só alegria ao celebrar a gravação da segunda parte do DVD Volta, as crianças sentem a sua falta. O evento aconteceu em Salvador no último final de semana com a presença de 40 mil fãs. O show durou cerca de duas horas e contou um repertório repleto de hits e convidados especiais, como Péricles, Tays Reis, Pablo e Jaldo Rodrigues.

“A segunda parte deste DVD tinha que ser em Salvador, minhas origens, ao lado da minha família, onde tudo começou e com amigos. Pra ficar ainda mais especial, em um evento que promete rodar o Brasil, o Samba e Sofrência. Me sinto realizado”, disse ele, que agitou a plateia com músicas como Chorência, Menina Linda, Quebrar e Arrochar, A Casa ao Lado, Canudinho, Ninguém Tá Puro, Profissional do Amor, Valeska e Fedendo a Saudade.

A primeira parte do projeto foi gravada no Rio de Janeiro em março e será lançada no dia 28 de abril nas plataformas digitais.

Fotos: Fred Pontes / Divulgação