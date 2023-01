Tierry confirma que viveu affair com professora da 'Dança dos Famosos': 'Passou um pouco de amizade'

'Até hoje isso dá repercussão', disse o cantor Tierry sobre o affair com a bailarina Carla Bruno, com quem mantém a amizade até hoje

O cantor Tierry (33) foi o convidado do Encontro com Patrícia Poeta desta quinta-feira, 5, e não se fez de desentendido quando questionado sobre se teria vivido um affair com a professora da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo, a bailarina Carla Bruno (33).

"Até hoje isso dá repercussão", disse o cantor dando risada, antes de confirmar os rumores do affair, que circulam desde 2022. "Tivemos uma relação bem bacana, que passou um pouco mais de amizade, mas no Dança foi extremamente profissional", disse ele. Carla, que estava no palco, concordou com ele e disse que está solteira.

Hoje em dia Carla Bruno e Tierry são amigos e bailarina é coreógrafa do corpo de baile do cantor. "A gente é parceiro de revoada. A Carla é uma amiga querida com quem tenho uma relação bacana", ressaltou o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tierry (@tierry)

Os dois se conheceram quando a bailarina passou a ser a professora do cantor e responsável por prepará-lo para a competição do Domingão com Huck. Tierry terminou a disputa em sexto lugar, apesar disso manteve uma relação tão estreita com Carla, que chegou a presenteá-la com um carro, que seria o prêmio que ganhariam caso tivessem vencido a disputa.

“O papo começou ainda nos ensaios da ‘Dança’, quando ele me perguntou qual seria o prêmio. Eu falei que era um carro para o artista e outro para o professor, então ele disse que iria me dar um (carro) se a gente não ganhasse. Na hora eu respondi: ‘Não, você não vai (risos)", disse a bailarina.

Porém o "prêmio" veio. Nessa hora, a bailarina disse que recebeu o veículo como um sinal de gratidão. Para ela, um dos motivos da generosidade do cantor foi uma resposta dos momentos que passaram juntos na atração e também dos obstáculos que enfrentaram nesse período.